Mysteriöse Bluttat in Linz: Wurde Makler bei Home-Invasion brutal getötet?

Ein brutaler Raubmord in Linz, verschlüsselte Chats und ein verschwundenes Handy – die Ermittler stehen vor einem rätselhaften Puzzle.

Neue Erkenntnisse in einem der aufsehenerregendsten Kriminalfälle des heurigen Jahres: Bei dem Todesfall, der Mitte Jänner die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz erschütterte, handelt es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um eine Home Invasion (Einbruch mit Gewaltanwendung). Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Demnach wurde ein 49-jähriger Linzer am 17. Jänner auf äußerst brutale Weise getötet. „Es wird davon ausgegangen, dass sich der oder die Täter in räuberischer Absicht Zutritt zur Wohnung verschafften und das Opfer durch massive Gewaltanwendung zur Herausgabe von Wertgegenständen zwangen. Das Opfer verstarb schließlich an den Folgen dieser Gewalteinwirkung“, so die Ermittler.

Ermittlungen erschwert

Weiters bestätigte die Polizei, dass das Mobiltelefon des Mannes am Tatort nicht vorgefunden wurde – es ist davon auszugehen, dass die Täter das Gerät mitnahmen. Zuletzt war das Handy am Abend des 17. Jänner 2026 in einem Mobilfunknetz aktiv. Erschwerend kommt hinzu, dass der Getötete für seine Kommunikation vorwiegend einen Messenger-Dienst nutzte, auf dessen Daten die Strafverfolgungsbehörden keinen Zugriff haben.

Genau dieser Umstand stellt die Ermittler vor erhebliche Schwierigkeiten. „Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass es für Anbieter von Messenger-Diensten bei schwerwiegenden Straftaten verpflichtend sein sollte, bestimmte Daten zur Verfügung zu stellen“, sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

Tatzeit rekonstruiert

Da die Tat mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Abendstunden des 17. Jänner 2026 stattfand, schließen die Ermittler einen Zusammenhang mit dem Besuch einer bislang unbekannten Person sowie dem Verzehr zweier Pizzen nicht aus – dieser Aspekt ist Gegenstand laufender Recherchen. Am 19. Februar 2026 wurde der Tatort zudem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz von einem gerichtlich beeideten Kriminalpsychologen begutachtet, der darüber hinaus mit einer ergänzenden Fallanalyse beauftragt wurde.

Ein Bezug zum Rotlicht- oder Suchtgiftmilieu gilt als naheliegend.

Die Täterschaft ist weiterhin unbekannt.