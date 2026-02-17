Chaos nach Lkw-Crash: Kilometerlange Staus auf der Westautobahn

Chaos auf der Westautobahn: Ein umgekippter Lkw legt den Verkehr bei Böheimkirchen komplett lahm. Betonleitwände wurden bis auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Ein umgekippter Lastwagen blockierte am Dienstagmorgen die gesamte Westautobahn bei Böheimkirchen in Niederösterreich. Die Fahrbahn in Richtung Salzburg musste vollständig gesperrt werden. Verkehrsteilnehmern wird geraten, großräumige Ausweichrouten über die Donauuferautobahn (A22), die Stockerauer Schnellstraße (S5) oder die Kremser Schnellstraße (S33) zu nutzen.

Durch die Wucht des Unfalls wurden Betonleitwände auf die Gegenfahrbahn verschoben, was auch dort zu erheblichen Verzögerungen und einem kilometerlangen Rückstau führt. Bei dem Vorfall wurde mindestens eine Person verletzt.

Unfallursache unklar

Die genauen Umstände, die gegen 8:30 Uhr zum Kippen des Sattelschleppers führten, sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge war möglicherweise ein zweiter Lastkraftwagen am Unfallgeschehen beteiligt.