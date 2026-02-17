Polizeiaktion sorgt für Aufsehen: Großrazzia in Ebreichsdorf!

Schwerbewaffnete Spezialeinheiten stürmten mehrere Gebäude in Ebreichsdorf. Hintergrund ist ein Fall schwerer Nötigung mit einer Waffe, die sich als Schreckschusspistole entpuppte.

Bei einem umfangreichen Polizeieinsatz in Ebreichsdorf waren zahlreiche Beamte in Zivil und Uniform gemeinsam mit Spezialisten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) im Einsatz. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei den Großeinsatz. „Im Zuge einer schweren Nötigung mit einer Schusswaffe kam es insgesamt zu vier Hausdurchsuchungen“, erläuterte Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit keine weiteren Details veröffentlicht. Mittlerweile wurde bekannt, dass bei dem Vorfall eine Schreckschusspistole zum Einsatz kam.

Nächtliche Zugriffe

Die Einsatzkräfte überwachten zeitgleich mehrere Objekte im Stadtgebiet. Der erste Zugriff erfolgte gegen 22.30 Uhr in der Wiener Straße in Ebreichsdorf, wo SIG-Beamte mit voller Ausrüstung, Helmen und automatischen Waffen eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus stürmten. Weitere Adressen standen unter Beobachtung, wobei auch eine Drohne zum Einsatz kam. In einem Siedlungsgebiet folgte kurz darauf ein weiterer Zugriff. Dort verschafften sich die Einsatzkräfte mittels einer Tür-Ramme Zugang zu einem Einfamilienhaus, sicherten das Gebäude und führten anschließend eine Durchsuchung durch.

Einbruchsversuch nebenan

Der laufende Einsatz der Spezialkräfte wurde gegen Mitternacht kurzzeitig unterbrochen. In unmittelbarer Nähe versuchte ein maskierter Mann, in ein Juweliergeschäft in der Wiener Straße einzubrechen – nur etwa hundert Meter vom Ort der ersten Hausdurchsuchung entfernt. Der ausgelöste Alarm veranlasste den Täter zur Flucht, was von Zeugen beobachtet wurde. Die bereits im Stadtgebiet präsenten Einsatzkräfte trafen wenige Minuten später am Tatort ein und durchkämmten das Gebiet rund um den Hauptplatz von Ebreichsdorf.

Trotz intensiver Suche und erneuter Drohnenunterstützung konnte der Verdächtige nicht gefasst werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht kein Zusammenhang zwischen dem Einbruchsversuch und dem laufenden Polizeieinsatz.