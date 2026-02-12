Messer-Eskalation in Ottakring: Sohn bedroht eigene Familie

Ein Messer in der Hand des eigenen Sohnes – der Familienstreit in Wien-Ottakring eskalierte, als der 19-Jährige erst seine Mutter angriff und dann den Bruder bedrohte.

Ein Familienstreit in Wien-Ottakring führte am Dienstagmorgen zu einem Polizeieinsatz. Der Konflikt, der laut Behördenangaben bereits am Montag seinen Anfang genommen hatte, spitzte sich in der Wohnung eines Familienmitglieds dramatisch zu. Ein 18-Jähriger verständigte die Einsatzkräfte, nachdem sein 19-jähriger Bruder mit der gemeinsamen 46-jährigen Mutter in einen heftigen Streit geraten war.

Der 19-jährige Bulgare soll im Zuge der Auseinandersetzung handgreiflich gegenüber seiner Mutter geworden sein. Als der jüngere Bruder schlichtend eingreifen wollte, zog der Ältere offenbar ein Messer und versuchte, seinen Bruder damit zu attackieren. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung.

Erfolgreiche Fahndung

Die Polizei konnte den Flüchtigen im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung vor seinem eigenen Wohnhaus stellen und vorübergehend festnehmen. Weder die Mutter noch der 18-jährige Bruder trugen sichtbare Verletzungen davon. Beide lehnten sowohl eine ärztliche Behandlung als auch eine Aussage gegen ihren Angehörigen ab.

Behördliche Maßnahmen

Trotz der Aussageverweigerung der Opfer verhängten die Behörden gegen den 19-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der junge Mann auf freiem Fuß angezeigt.

Die Untersuchungen zu den exakten Umständen des Vorfalls sind noch nicht abgeschlossen.

