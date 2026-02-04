Messer-Attacke in Meidling: Schwager sticht zu und flüchtet

Blutiger Familienstreit erschüttert Wien-Meidling: Ein 32-Jähriger schwebt nach Messerattacke seines Schwagers zunächst in Lebensgefahr. Der Täter ist auf der Flucht.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs kam es in einer Wohnung in Wien-Meidling zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein 32-jähriger Mann wurde dabei von seinem eigenen Schwager mit einem Messer angegriffen und erlitt schwere Verletzungen im Kopf- und Halsbereich sowie an den Oberschenkeln. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien leisteten umgehend notfallmedizinische Versorgung und brachten das Opfer in ein Krankenhaus. Inzwischen konnte sein Zustand stabilisiert werden, sodass keine Lebensgefahr mehr besteht.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen. Bislang liegen keine gesicherten Erkenntnisse zu den Hintergründen und Motiven der Tat vor. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Serbe, ergriff nach dem Angriff die Flucht. Sein aktueller Aufenthaltsort ist den Behörden nicht bekannt.

Die Polizei führt derzeit eine intensive Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen durch.