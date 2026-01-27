Blutiger Angriff: Frau sticht Mann lebensgefährlich nieder – WEGA im Einsatz

Während er schlief, griff sie zum Messer: In Wien-Fünfhaus attackierte eine wohnsitzlose Frau den Mann, der ihr Unterschlupf gewährt hatte.

In einer Wohnung in Wien-Fünfhaus kam es am Montag zu einer blutigen Attacke. Eine 35-jährige Ungarin soll gegen 11.15 Uhr auf einen schlafenden 65-jährigen Mann eingestochen haben. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde von den alarmierten Einsatzkräften im Stiegenhaus aufgefunden.

Die Berufsrettung Wien übernahm umgehend die notfallmedizinische Versorgung des Schwerverletzten. Spezialkräfte der WEGA nahmen die Tatverdächtige noch in der Wohnung ohne Widerstand fest. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 65-Jährige der wohnsitzlosen Frau offenbar Unterschlupf gewährt.

⇢ Mit Messer im Supermarkt: Dieb sticht Kunden nieder und flüchtet



Psychisch auffällige Täterin

Die festgenommene Ungarin ist den Behörden bereits bekannt und steht unter Verdacht, psychisch krank zu sein. Am Tatort gab sie lediglich zusammenhanglose Erklärungen ab. Eine formelle Befragung war nach Angaben der Polizei bislang nicht durchführbar.

⇢ Messerstiche nach Ehestreit – Polizei fasst flüchtige Angreiferin



Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Verdächtige in eine Justizanstalt überstellt.

Die Ermittler arbeiten derzeit intensiv daran, die Hintergründe der Tat aufzuklären.