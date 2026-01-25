Mit Messer im Supermarkt: Dieb sticht Kunden nieder und flüchtet

Mit einem Messer in der Hand verwandelte sich ein Ladendieb in einen gefährlichen Angreifer. Nach der Attacke in einem Wiener Supermarkt fahndet die Polizei mit Hochdruck.

In einem Wiener Supermarkt kam es am 7. November 2025 zu einem bedrohlichen Zwischenfall. Ein unbekannter Mann soll gegen 8:30 Uhr in einem Geschäft in Wien-Leopoldstadt Waren entwendet haben. Der Verdächtige packte Lebensmittel und Getränke in eine grüne Stofftasche, was einen aufmerksamen Mitarbeiter misstrauisch machte.

Als der Angestellte den Mann zur Kasse begleitete und ihn aufforderte, die Waren zu bezahlen, eskalierte die Situation. Der Unbekannte zückte ein Messer, bedrohte zwei Angestellte und verletzte einen Kunden am Oberarm. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit einem Fahrrad vom Tatort.

Fahndung läuft

Die Ermittler konnten ein Foto des mutmaßlichen Täters sicherstellen. Dieses Bildmaterial wird nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien von der Landespolizeidirektion veröffentlicht.

Personen, die Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 zu melden. Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

Täterbeschreibung

Der Gesuchte wird als 30 bis 40 Jahre alt beschrieben, mit heller Hautfarbe und einer Körpergröße zwischen 175 und 185 Zentimetern. Er trägt schwarze, schulterlange Haare und einen ungepflegten Vollbart. Sein Erscheinungsbild wird als generell verwahrlost beschrieben.