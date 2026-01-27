Vom jugoslawischen Textilriesen zum Ausverkauf: Varteks endgültig Geschichte

Nach mehr als einem Jahrhundert Geschäftstätigkeit steht der einstige Textilriese Varteks vor dem endgültigen Aus. Das Handelsgericht in Varaždin hat die Immobilien und Grundstücke des insolventen Unternehmens mit 18,4 Millionen Euro bewertet und den Verkauf angekündigt. Damit beginnt der finale Ausverkauf eines Konzerns, der jahrzehntelang als Aushängeschild der Industriekraft Varaždins und des gesamten ehemaligen Jugoslawiens galt.

Insolvenzverwalter Tomislav Đuričin legte ein umfassendes Bewertungsgutachten vor. Dieses umfasst Industriegebäude, Lagerhallen, Höfe und Nebengebäude auf einer Gesamtfläche von über 110.000 Quadratmetern, verteilt auf 15 Katasterparzellen. Es handelt sich um äußerst wertvolle Liegenschaften an einer der Hauptverkehrsadern Varaždins.

Bei der Verhandlung am Montag forderte die Vertreterin des Gläubigers Stjepan Čajić eine Neubewertung der Immobilien. Sie argumentierte, seit der letzten Schätzung sei viel Zeit vergangen, zudem seien einige Objekte mittlerweile zum Kulturgut Kroatiens erklärt worden. Der Vertreter der Zagrebačka banka widersprach diesem Ansinnen vehement und wertete es als Verzögerungstaktik, da das Gericht die Verkaufsentscheidung bereits vor zehn Monaten getroffen hatte.

Der Insolvenzverwalter stellte klar, dass eine Neubewertung den Immobilienwert keineswegs steigern, sondern im Gegenteil senken würde. „Nachdem ein Teil der Liegenschaften zum Kulturgut erklärt wurde und mit der Insolvenz auch das strategische Projekt ‚Varteks Quartier‘ zur künftigen Nutzung dieser Grundstücke hinfällig wurde, wäre es unlogisch, einen höheren Vermögenswert zu erwarten“, erklärte Djuricin.

⇢ Autozulieferer in Millionen-Schieflage: 319 Arbeitsplätze bedroht



Ende einer Ära

Varteks stellte die Produktion am 31. Jänner vergangenen Jahres ein, im Juli 2024 eröffnete das Handelsgericht Varaždin das Insolvenzverfahren. Damit endete formal der Geschäftsweg des 1918 gegründeten Traditionsunternehmens. In seiner Blütezeit beschäftigte Varteks fast 12.000 Mitarbeiter, betrieb mehr als 180 Verkaufsstellen und zählte zu den bekanntesten Marken im gesamten jugoslawischen Raum.

Ein Teil des ehemaligen Fabrikgeländes wurde bereits abgerissen. An dem begehrten Standort an der Zagrebačka-Straße entsteht bis 2027 das Einkaufszentrum S-PARK Varaždin. Das Konzept umfasst Einzelhandels- und Gastronomieflächen, einen Interspar-Hypermarkt sowie einen Parkplatz mit über 400 Stellplätzen.

Kulturelles Erbe

Auf einem Teilgrundstück wurde bereits ein Kaufland-Supermarkt errichtet, in unmittelbarer Nähe sind weitere kommerzielle Einrichtungen geplant. Dennoch wird Varteks nicht vollständig aus dem Stadtbild verschwinden.

Sieben Objekte wurden zum industriellen Kulturerbe erklärt, darunter das Verwaltungsgebäude von 1906, der Komplex des städtischen Elektrizitätswerks aus dem Jahr 1928 und der Fabrikschornstein von 1934. Die Investoren haben zugesichert, die charakteristische Ziegelarchitektur in die neuen Projekte zu integrieren und mit modernen, nachhaltigen städtebaulichen Lösungen zu verbinden.

Der Verkauf des millionenschweren Vermögens markiert symbolisch das endgültige Kapitel einer der bedeutendsten Industriegeschichten im ehemaligen Jugoslawien.

Varteks, das über Jahrzehnte das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben Varaždins prägte, wird nun Teil der Geschichte – während auf seinen Grundmauern ein völlig neues Stadtbild entsteht.