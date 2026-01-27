Kontoauszug statt Visum: Neue Einreise-Regeln sorgen für Ärger bei Reisenden

Bali führt strengere Einreiseregeln ein und setzt künftig auf zahlungskräftige Gäste. Gouverneur I Wayan Koster kündigte an, dass Reisende bald ihre Kontoauszüge der vergangenen drei Monate sowie ein Rück- oder Weiterreiseticket vorzeigen müssen. „Ein Aspekt, der bei einem hochwertigen Touristen berücksichtigt werden muss, ist der Betrag, der in den letzten drei Monaten auf sein Konto eingegangen ist“, erklärte Koster gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Antara. Die Maßnahmen sollen gewährleisten, dass Besucher finanziell ausreichend abgesichert sind und die Insel nach ihrem Aufenthalt wieder verlassen.

Mit dieser Initiative will die Inselregierung Touristen anlocken, die mehr Geld ausgeben und lokale Regeln sowie kulturelle und religiöse Traditionen respektieren. Der Strategiewechsel soll nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringen, sondern auch Umwelt und Kultur schützen, die seit Jahren unter dem Massentourismus leiden. Die indonesische Ferieninsel zählt zu den meistbesuchten Destinationen Südostasiens – 2025 empfing Bali rund 7,1 Millionen internationale Besucher.

Die neuen Auflagen könnten sowohl Kurzzeiturlauber als auch Reisende mit längerfristigen Aufenthaltsgenehmigungen betreffen. Auch Staatsangehörige aus dem deutschsprachigen Raum müssten sich auf diese Änderungen einstellen. Eine konkrete Mindestsumme wurde bislang nicht festgelegt. Die Behörden beabsichtigen zu prüfen, ob die verfügbaren finanziellen Mittel mit dem jeweiligen Reiseplan in Einklang stehen.

Politische Unterstützung

Gouverneur Koster verweist auf internationale Standards, nach denen auch indonesische Staatsbürger bei Auslandsreisen in viele Länder finanzielle Nachweise erbringen müssen. Die geplante Regelung solle daher auch für mehr Gleichbehandlung sorgen. Aus Jakarta erhielt der Gouverneur Unterstützung: Tourismusministerin Widiyanti Wardhana befürwortete den Vorstoß, ohne jedoch konkrete Umsetzungsdetails zu nennen.

Kritische Stimmen

Die angekündigten Maßnahmen stoßen jedoch nicht überall auf Zustimmung. Politiker und Vertreter der Tourismusbranche fordern einen präzisen Zeitplan. Balis Senator warnte vor dem hohen Zeitaufwand und den organisatorischen Herausforderungen bei der Überprüfung von Kontoauszügen. Zudem hätten regionale Behörden keinen Zugriff auf entsprechende Bankdaten. Fachleute weisen darauf hin, dass Kontoauszüge allein wenig über die tatsächliche Zahlungsfähigkeit aussagen und datenschutzrechtliche Fragen aufwerfen.

Noch ist unklar, ob die Kontrollen bei der Einreise am Flughafen Denpasar oder bereits während des Visaverfahrens vor der Abreise stattfinden sollen.

Der ehemalige Vize-Tourismusminister Sapta Nirwandar hält die zweite Option für praktikabler, da Überprüfungen am Flughafen logistisch schwer umzusetzen seien.