Kroatien schreibt Geschichte: Rekordbesuch auf Stränden und Inseln!

Während Kroatiens Adria-Küste bereits zu Europas Top-Urlaubszielen zählt, setzt das Land für 2026 auf eine neue Strategie: Qualität statt Massentourismus.

Rekordjahr in Sicht

Kroatien positioniert sich für 2026 als führendes europäisches Reiseziel, das durch seine beeindruckende Angebotsvielfalt und Qualität im Tourismussektor überzeugt. Von historischen Städten über UNESCO-Welterbestätten bis hin zu erstklassigen kulinarischen und kulturellen Erlebnissen – das Land an der Adria hat sich als Destination mit unverwechselbarem Charakter etabliert. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, darunter die Erweiterung internationaler Flugverbindungen und der Bau neuer Hotelkomplexe, schafft Kroatien optimale Voraussetzungen für Besucher.

Dabei setzt das Land nicht nur auf Rekordbesucherzahlen, sondern profiliert sich zunehmend als Vorreiter im nachhaltigen Tourismus. Diese Fokussierung auf umweltbewusste Entwicklung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung dürfte den kroatischen Tourismussektor in den kommenden Jahren weiter stärken. In einer Zeit, in der Reisende vermehrt nach verantwortungsvollen und bereichernden Urlaubserlebnissen suchen, wird Kroatiens Engagement für den Erhalt seiner natürlichen Schönheit bei gleichzeitigem Ausbau erstklassiger Dienstleistungen seine Attraktivität auf dem internationalen Reisemarkt zweifellos steigern.

Für Europa prognostizieren Experten in diesem Jahr einen Anstieg der internationalen Touristenankünfte um mehr als sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr – trotz gestiegener Preise bleibt die Reiselust ungebrochen. Die aktuellen Trends zeigen eine verstärkte Nachfrage nach individuell organisierten Reisen, ruhigeren Urlaubsorten, Aufenthalten in kleineren Heritage- und Premium-Hotels sowie authentischen Erlebnissen mit Bezug zur lokalen Kultur und Gastronomie. Mit seinem vielfältigen Angebot ist Kroatien bestens aufgestellt, um von diesen Entwicklungen zu profitieren.

Gleichzeitig steigt laut offiziellen Erhebungen auch die Nachfrage nach organisierten Urlaubspaketen, die typischerweise Flug und Unterkunft kombinieren. Reiseveranstalter rechnen damit, dass die Gesamtbuchungen für Pauschalangebote 2026 um etwa fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zunehmen werden – ein deutliches Zeichen für das anhaltende Vertrauen in Reisen trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten. Nach der pandemiebedingten Zurückhaltung beobachten Branchenanalysten, dass Urlauber wieder verstärkt auf organisierte Reisepläne setzen, die Kernleistungen wie Flüge, Hotels, Transfers und optionale Ausflüge bündeln.

Aktuelle Reisetrends

Aktuelle britische Reisedaten zeigen exemplarisch, dass Kreta mit einem Anstieg der Online-Suchanfragen um 18 Prozent im Jahresvergleich zu den am schnellsten wachsenden Reisezielen für 2026 zählt. Britische Urlauber, die einen Mittelmeerurlaub mit ausgewogener Mischung aus Sonnenbaden und Kulturerlebnissen suchen, bevorzugen die griechische Insel gegenüber vielen traditionellen Destinationen. Die Reisetrends verdeutlichen einen verstärkten Wunsch nach authentischen und erlebnisreichen Urlauben, bei denen kulturelle Angebote, historische Stätten, Naturlandschaften sowie Outdoor-Aktivitäten und Wellness-Elemente genauso hoch im Kurs stehen wie Strände und Entspannung.

Kroatien bietet all diese Vorzüge, doch um die hervorragenden Ergebnisse von 2025 zu halten und trotz wachsender Konkurrenz im Mittelmeerraum seinen Spitzenplatz unter den meistbesuchten EU-Ländern zu behaupten, werden ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Stärkung des Angebots in der Vor- und Nachsaison entscheidend sein. Nach Einschätzung von Branchenexperten kann der kroatische Tourismus 2026 das Vorjahresniveau nur erreichen oder übertreffen, wenn die Preise stabil bleiben bzw. nicht weiter steigen und wenn es gelingt, die Besucherströme stärker auf die Nebensaison zu verteilen.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Vor- und Nachsaison hauptverantwortlich für das Wachstum, während in den Hauptmonaten Juli und August erstmals seit vielen Jahren ein Rückgang der Besucherzahlen verzeichnet wurde. Die Eurostat-Daten belegen einen deutlichen Anstieg der Tourismusbuchungen in Europa über populäre Online-Plattformen wie Airbnb, Booking und Expedia im Sommer 2025. In den Monaten Juli bis September wurden insgesamt 398,1 Millionen Übernachtungen in Kurzzeitunterkünften registriert.

Europäischer Wettbewerb

Die Gesamtzahl der Übernachtungen im dritten Quartal 2025 stieg um 8,7 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2024 und um beachtliche 28,2 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2023. Der stärkste monatliche Zuwachs wurde im Juli mit einem Plus von 10,0 Prozent im Jahresvergleich verzeichnet, während August und September jeweils ein Wachstum von 8,0 Prozent aufwiesen. Im vergangenen Juli wurden 148,5 Millionen Gästeübernachtungen registriert, im August 164,3 Millionen, und auch der September setzte mit 85,3 Millionen Übernachtungen den positiven Trend fort.

In den sieben meistbesuchten EU-Ländern – Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland, Kroatien, Deutschland und Portugal – nahm die Zahl der Gästeübernachtungen im dritten Quartal 2025 zu. Unter diesen Spitzenreitern verzeichneten nur Griechenland (+12,3 Prozent) und Deutschland (+12,0 Prozent) ein zweistelliges Wachstum. Die übrigen fünf Länder, angeführt von Portugal (+9,6 Prozent) und Italien (+5,5 Prozent), erreichten einstellige Zuwachsraten.

Bemerkenswert ist, dass Kroatien auf der Liste der beliebtesten Regionen für Kurzzeitunterkünfte den zweiten Platz belegte – nur übertroffen vom spanischen Andalusien mit 13,3 Millionen Übernachtungen, während an der kroatischen Adria 9,6 Millionen Übernachtungen verzeichnet wurden. Den dritten Platz sicherte sich die französische Hauptstadtregion Île-de-France mit 9,0 Millionen Übernachtungen.

Die 20 beliebtesten Tourismusregionen konzentrierten sich auf lediglich fünf EU-Länder – sechs davon in Spanien (Andalusien, Katalonien, Valencia, Kanarische Inseln, Balearen und Madrid), sechs in Frankreich (Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Bretagne und Aquitaine), fünf in Italien (Latium, Lombardei, Toskana, Sizilien und Venetien), zwei in Portugal (Algarve und Lissabon) und eine in Kroatien (Adriatisches Kroatien).

Im dritten Quartal des vergangenen Jahres zeigten Kroatiens Mittelmeer-Konkurrenten – Malta, Zypern und Griechenland – ein dynamischeres Wachstum im Jahresvergleich. Während die EU insgesamt ein Jahreswachstum von 8,7 Prozent bei den Gästeübernachtungen im dritten Quartal 2025 verzeichnete, variierte das Tempo laut Eurostat-Daten erheblich zwischen den einzelnen Ländern.

Malta erzielte erneut ein beeindruckendes Wachstum (+24,0 Prozent), gefolgt von Zypern (+19,4 Prozent), Schweden (+13,1 Prozent) und Griechenland (+12,3 Prozent).