Messerstiche nach Ehestreit – Polizei fasst flüchtige Angreiferin

**Mit dem Messer auf den eigenen Ehemann – eine 37-Jährige verlor in Klagenfurt völlig die Kontrolle. Nach ihrer Flucht klickten schnell die Handschellen.**

In Klagenfurt eskalierte am Freitag ein Ehestreit mit schwerwiegenden Folgen. Gegen 13:30 Uhr attackierte eine 37-jährige Frau ihren 38 Jahre alten Ehemann mit einem Messer und fügte ihm mehrere Verletzungen zu. Nach der Tat ergriff die Angreiferin mit ihrem Fahrzeug die Flucht.

⇢ Blutige Après-Ski-Nacht: Bierkrüge und Skier als Waffen



Erfolgreiche Fahndung

Die Polizei reagierte umgehend und startete eine großangelegte Fahndungsaktion. Mehrere Streifenwagen beteiligten sich an der Suche nach der flüchtigen Frau. Der Einsatz führte schnell zum Erfolg – die 37-Jährige konnte kurze Zeit später angehalten und festgenommen werden.

Bei ihrer anschließenden Befragung legte die Tatverdächtige ein Geständnis ab. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete daraufhin ihre Überstellung in die Justizanstalt an.

Dort sitzt sie nun in Untersuchungshaft.

⇢ Syrer attackiert Airbnb-Touristen mit Messer – weil sie bei ihm anläuteten

