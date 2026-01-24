Glatteis-Chaos in Wien: Dutzende verletzt – Rettung im Dauereinsatz

Rutschpartie in der Bundeshauptstadt: Glatteis führte am Samstag zu 65 Rettungseinsätzen. Die Sanitäter versorgten vor allem Hand- und Schulterverletzungen.

Glatteis sorgte am Samstagvormittag in Wien für erhöhtes Einsatzaufkommen bei der Berufsrettung. Die Rettungskräfte, die mit verstärktem Personalaufgebot im Dienst waren, appellierten an die Bevölkerung, weiterhin vorsichtig zu sein. Ein Sprecher informierte die APA, dass bis zur Mittagszeit bereits 65 Einsätze bewältigt wurden.

Die Sanitäter versorgten dabei hauptsächlich Verletzungen an Händen, Schultern und Ellbogen.

⇢ Zwischen Social-Media-Gaudi und Knochenbrüchen: Eisenstadt im Ausnahmezustand

Mit zunehmendem Tauwetter entspannte sich die Lage gegen Mittag wieder deutlich.