Spiegelglatte Gehwege im Nordburgenland sorgen für Unterhaltung in sozialen Medien – und gleichzeitig für einen Anstieg an Sturzverletzungen im Krankenhaus Eisenstadt.

Die spiegelglatten Gehwege haben gestern im Nordburgenland nicht nur für zahlreiche Stürze gesorgt, sondern auch ein gesellschaftliches Phänomen offenbart. Während in sozialen Netzwerken Videos von Menschen kursierten, die das Glatteis für improvisierte Schlittschuheinlagen nutzten, verzeichnete das Krankenhaus Eisenstadt einen deutlichen Anstieg an Sturzverletzungen. Besonders für ältere Menschen stellen die rutschigen Bedingungen ein erhebliches Risiko dar, das weit über den Unterhaltungswert hinausgeht.

Solch extreme Wetterbedingungen sind im Burgenland eine Seltenheit. Nach meteorologischen Aufzeichnungen erleben wir aktuell den kältesten Winter seit sechs Jahren. Dennoch gibt es Grund zur Zuversicht: Die Energieversorgung funktioniert zuverlässig, Brennholz ist nach den Engpässen von 2022 wieder ausreichend verfügbar, und die Winterdienste arbeiten mit Hochdruck. Bei Notfällen stehen Feuerwehren und Rettungsdienste bereit, während das Personal in Krankenhäusern, Ambulanzen und mobilen Hilfsdiensten unermüdlich im Einsatz ist.

Kritik am System

Die aktuelle Situation zeigt deutlich: Wer Unterstützung braucht, findet sie auch – trotz gegenteiliger Behauptungen, die zunehmend den öffentlichen Diskurs prägen. Einzelne Behandlungsfehler werden zum Symptom eines angeblich kollabierenden Gesundheitssystems stilisiert. Unstimmigkeiten mit Energieanbietern führen sofort zu Zweifeln an der Versorgungssicherheit. Und wenn eine Gemeindestraße nicht unmittelbar nach Schneefall geräumt wird, gilt dies manchen bereits als Beweis für behördliches Versagen.

Aktuelle Belastungen

Die gegenwärtigen Herausforderungen sind vielfältig: Nicht nur die Kältewelle erreicht Intensitäten, die seit Jahren nicht mehr verzeichnet wurden, auch die diesjährige Grippewelle übertrifft die Stärke vergangener Jahre deutlich. Mit einer Entspannung ist erst in einigen Wochen zu rechnen. Die Krankenhäuser kämpfen derzeit mit schweren Influenzafällen, während gestern in Eisenstadt vor allem Knochenbrüche das medizinische Personal beschäftigten.

Die Realität zeigt: Unsere Versorgungslage gibt wenig Anlass zur Beschwerde, obwohl viele Menschen genau dazu neigen.

Hier gerät etwas ins Rutschen – und das ganz ohne Glatteis.