Geständnis nach Verhör: „Habe sie beim Sex versehentlich getötet“

Nach tagelanger Suche die erschütternde Wende: Ein Cobra-Beamter gesteht, dass die vermisste Fitnesstrainerin tot ist – doch seine Version der Ereignisse wirft Fragen auf.

Der verdächtige Polizist befand sich seit Montag in den frühen Morgenstunden im Verhörraum der Kriminalpolizei, wo Ermittler ihn über mehrere Stunden intensiv befragten. Hintergrund ist der bereits berichtete Umstand, dass der 30-Jährige die letzte Person war, die mit Johanna G. (34) vor deren Verschwinden am Freitag Kontakt hatte.

Die ausdauernde Arbeit der Vernehmungsspezialisten führte schließlich zum Durchbruch. Am Dienstag räumte der Beamte der Spezialeinheit Cobra ein, dass die Fitnesstrainerin nicht mehr am Leben ist. Seine Schilderung der Ereignisse: Er und Johanna G. hätten sich in einem Fahrzeug körperlich genähert. Dabei sei es laut Aussage des Polizisten zu „Würgespielen“ gekommen, die letztlich zum Tod der Frau geführt hätten. Eine Tötungsabsicht bestreitet der Mann nach wie vor und spricht von einem tragischen Unfall.

Leichenfund bestätigt

In seiner Panik habe der 30-Jährige anschließend den Körper der leblosen Frau in einer Grube vergraben. Am Dienstag begleitete er die Ermittler zum Grundstück seiner Familie in der Südsteiermark, wo die sterblichen Überreste der 34-Jährigen gefunden wurden.

Widersprüchliche Darstellung

Die wahren Umstände des tragischen Vorfalls werden vermutlich in einem Gerichtsverfahren aufgearbeitet werden müssen. Denn im Widerspruch zur Darstellung des Verdächtigen soll das Verhältnis zwischen ihm und der Fitnesstrainerin zuletzt nicht von Zuneigung, sondern von Konflikten geprägt gewesen sein. Aus dem persönlichen Umfeld der Verstorbenen verlautet, dass sie ein Kind von ihm erwartet haben soll. Der Cobra-Beamte lebte jedoch mit einer anderen Partnerin zusammen.

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll nun Aufschluss über die exakte Todesursache von Johanna G. geben. Es gilt die Unschuldsvermutung.