34-Jährige seit Tagen vermisst: Cobra-Beamter festgenommen

Eine Fitnesstrainerin verschwindet spurlos, ein Cobra-Beamter gerät ins Visier der Ermittler. Trotz intensiver Suche fehlt von der 34-jährigen Steirerin jede Spur.

Seit Samstag wird die 34-jährige Steirerin Johanna G. vermisst. Die Behörden haben mittlerweile eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei einen Mann fest, der als letzter Kontakt der Vermissten gilt. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 30-jährigen Cobra-Beamten. Der Mann bestreitet jedoch jede Verbindung zu ihrem Verschwinden.

Nachdem die Mutter der Vermissten ihre Tochter seit Freitagabend nicht mehr erreichen konnte, erstattete sie am Samstagabend eine Vermisstenanzeige. Die als Fitnesstrainerin tätige Johanna G. wurde zuletzt an ihrem Wohnort in Tillmitsch im Bezirk Leibnitz gesehen. In sozialen Netzwerken verbreitete sich ab Sonntagnachmittag rasch eine Vermisstenmeldung des Vereins „Österreich findet euch“. Die Landespolizeidirektion machte den Fall am Montag öffentlich.

Bei der ersten Nachschau in der Wohnung der allein lebenden Frau konnten die Beamten die Vermisste nicht antreffen. Seither läuft die Suche nach der 34-Jährigen, die früher in der Oststeiermark wohnhaft war, mit Hochdruck. Die Polizei teilte am Montagvormittag in einer Aussendung mit: „Aktuellen Ermittlungen zufolge kann weder ein Verbrechen noch ein Unfall oder ein Suizid ausgeschlossen werden.“ Die Ermittler verfolgen derzeit alle möglichen Spuren.

Cobra-Beamter festgenommen

Die Landespolizeidirektion bestätigte am Montagabend eine Festnahme im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Johanna G. Laut Informationen der „Krone“ handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 30-jährigen Beamten der Spezialeinheit Cobra. Er soll am Freitagabend als letzte Person mit der 34-Jährigen in Kontakt gestanden haben. Die Vermisste hatte den Mann im vergangenen Jahr über eine Dating-Plattform kennengelernt, führte mit ihm jedoch keine Beziehung.

Der aus dem südöstlichen Teil der Steiermark stammende 30-Jährige zeigte sich bei seiner Befragung kooperativ. Zunächst stritt er ab, sich am Freitag mit der Vermissten getroffen zu haben. Als die Ermittler ihm jedoch einen Chatverlauf zwischen Johanna G. und einer Freundin vorlegten, der auf seine Anwesenheit bei ihr hindeutete, räumte er den Kontakt am Freitag ein. Der Cobra-Beamte beteuert jedoch, nichts mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun zu haben. Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit außer diesem Kontakt keine weiteren Anhaltspunkte.

Intensive Suche

Die Suchmaßnahmen nach der vermissten Frau wurden inzwischen verstärkt. Am Montag durchkämmten zahlreiche Polizeikräfte erneut bekannte Aufenthaltsorte und Laufstrecken der Vermissten. Johanna G. ist 34 Jahre alt, 176 Zentimeter groß und trägt dunkelblondes Haar sowie eine Brille. Charakteristische Merkmale der Fitnesstrainerin sind mehrere kleine Tattoos auf den Unterarmen sowie ein Glitzerstein an einem Schneidezahn.

Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt das Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059 133/60-3333 entgegen.