Digitalisierung

Beamten-Aus durch KI? So soll Personal eingespart werden

(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Kärnten setzt auf digitale Unterstützung gegen den Personalschwund: Die Landesverwaltung nutzt KI-Systeme, um den bevorstehenden Verlust von 300 Mitarbeitern auszugleichen.

In der Kärntner Landesverwaltung übernimmt künstliche Intelligenz zunehmend Routineaufgaben, um den bevorstehenden Verlust von etwa 300 Arbeitsstellen durch Pensionierungen in den kommenden fünf Jahren abzufedern. Seit rund zwölf Monaten nutzen die Mitarbeiter KI-Systeme für das Vergleichen, Zusammenfassen und Analysieren von Dokumenten. Der IT-Leiter der Landesregierung, Christian Inzko, versichert dabei, dass sämtliche hochgeladene Daten innerhalb der Rechenzentren verbleiben – ein wichtiger Sicherheitsaspekt beim Umgang mit vertraulichen Informationen.

⇢ Roboter-Revolution: 157 Kilometer Autobahn ohne Arbeiter gebaut (VIDEO)

KI-Agenten im Einsatz

Besonders deutlich zeigt sich der technologische Fortschritt bei der Bearbeitung von Förderansuchen, speziell im Programm „Raus-aus-Öl“. Ein speziell entwickelter KI-Agent prüft automatisch die eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit und Korrektheit. Die abschließende Beurteilung liegt jedoch weiterhin in menschlicher Hand. Laut Inzko konzentriert sich die Digitalstrategie des Landes Kärnten verstärkt auf solche KI-Agenten, wobei die erfolgreiche Entwicklung des ersten automatisierten Prüfsystems bereits einen Meilenstein darstellt.

Effizienzsteigerung

Die Notwendigkeit, mit reduzierter Personalstärke auszukommen, wird durch den KI-Einsatz deutlich erleichtert. Die Technologie ermöglicht es, Arbeitsprozesse grundlegend neu zu strukturieren und teilweise oder vollständig zu automatisieren. Inzko hebt hervor, dass durchdachte Automatisierungslösungen nicht nur zur Arbeitsentlastung beitragen, sondern in bestimmten Tätigkeitsbereichen auch den Personalbedarf verringern.

Die Integration von KI-Systemen erweist sich somit nicht nur als Antwort auf den Personalrückgang, sondern eröffnet gleichzeitig Chancen für gesteigerte Verwaltungseffizienz und verbesserte Datensicherheit.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
