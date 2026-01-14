Perfider Uhren-Coup an Wiener Tankstelle – Rätselhafter Diebstahl

Reifenpanne als Falle: Diebe erbeuten Luxusuhren im Wert von 380.000 Euro an einer Wiener Tankstelle – doch ihr Plan wirft Fragen auf.

Ein Uhrenvertreter stoppte am 10. November gegen 8.10 Uhr an einer Tankstelle am Franzosengraben in Wien-Landstraße, nachdem sein Bordcomputer einen zu niedrigen Reifendruck angezeigt hatte. Der 43-jährige Deutsche, der für die Schweizer Luxusmarke Franck Muller tätig war, füllte Luft nach und tankte gleichzeitig. Nach dem Bezahlen setzte er seine Fahrt fort, musste jedoch kurz darauf auf der Autobahn erneut anhalten – diesmal wegen einer Warnmeldung über einen nicht richtig verschlossenen Kofferraum. Als er zur Tankstelle zurückkehrte, stellte er fest, dass eine von vier Kisten fehlte. Der Inhalt: zwölf hochwertige Uhren im Gesamtwert von rund 380.000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter gezielt vorgegangen sind. Sie sollen zunächst die Luft aus einem Reifen gelassen und den Uhrenvertreter dann zur Tankstelle verfolgt haben. Als dieser zum Bezahlen ins Gebäude ging, nutzten sie ihre Chance. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Diebe das unversperrte Fahrzeug öffneten, eine der Uhrenkisten aus dem Kofferraum entwendeten und anschließend unerkannt flüchteten.

⇢ Rumänische Bande: Schul-Einbrecher in Ungarn gefasst



Rätselhafte Vorgehensweise

Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, insbesondere was die Vorgehensweise der Täter betrifft. Unklar bleibt, warum sie sich nur eine der vier Kisten sicherten und nicht das gesamte wertvolle Sortiment mitnahmen, wodurch die Beute deutlich größer ausgefallen wäre. Trotz ihrer ansonsten durchdachten Planung wurden die Verdächtigen von Überwachungskameras erfasst.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 01/31 310 – 62 660, auch anonyme Meldungen werden entgegengenommen.

Exklusive Zeitmesser

Die gestohlenen Zeitmesser stammen von der renommierten Genfer Manufaktur Franck Muller, die für ihre komplizierten Uhrwerke und ausgefallenen Designs bekannt ist. Das Unternehmen, gegründet von Franck Muller und Vartan Sirmakes, produziert exklusive Modelle, deren Preise bei besonders aufwendigen Exemplaren im sechsstelligen Bereich liegen können. Der Uhrenvertreter war im Zusammenhang mit einer Uhrenmesse in Wien unterwegs, die im vergangenen November stattfand und zahlreiche Sammler sowie Liebhaber hochwertiger Zeitmesser anzog.