Rumänische Bande: Schul-Einbrecher in Ungarn gefasst

Ein weggeworfener Tresor wurde zum Verhängnis: Ungarische Polizei fasste drei Rumänen, die für mehrere Einbrüche in österreichischen Schulen verantwortlich sein sollen.

In Ungarn wurden drei rumänische Staatsangehörige festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Einbruchsdiebstähle in österreichischen Schulen verübt zu haben. Die Festnahme wurde am Donnerstagabend vom Polizeipräsidium des westungarischen Komitats Zala bestätigt. Die Polizeikräfte aus Nagykanizsa hatten nach Kontaktaufnahme mit Behörden der Nachbarländer potenzielle Fluchtwege überwacht. Das Fahrzeug der Verdächtigen konnte schließlich nahe Fonyód gestoppt werden. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Beamten zahlreiche Laptops, Tablets und weitere elektronische Geräte.

Weggeworfener Tresor

Zum Verhängnis wurde den mutmaßlichen Einbrechern ein ungewöhnlicher Vorfall: In der Nähe von Sormás warfen sie einen Safe aus ihrem Fahrzeug und setzten ihre Fahrt fort. Passanten beobachteten diesen Vorgang und verständigten umgehend die Polizei, wie die APA berichtet. Bei der anschließenden Untersuchung stellte sich heraus, dass der Tresor, der lediglich Schlüssel und Dokumente enthielt, nur wenige Stunden zuvor aus einer österreichischen Bildungseinrichtung entwendet worden war. Laut den Ermittlungsbehörden waren die Verdächtigen auch in drei weitere Schulen in Österreich eingebrochen. Zu den genauen Tatorten oder betroffenen Bundesländern machten die ungarischen Behörden vorerst keine Angaben.

Rechtliche Folgen

Die Polizei in Nagykanizsa hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die drei Tatverdächtigen wurden auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen. Das zuständige Gericht verfügte ihre Überstellung in Untersuchungshaft.