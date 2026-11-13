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Cyberangriff

Hacker knacken Schul-App: Sind Daten von Kindern in falsche Hände gelangt?

Hacker knacken Schul-App: Sind Daten von Kindern in falsche Hände gelangt?
FOTO: iStockphoto
1 Min. Lesezeit |

Eigentlich sollte sie das Lernen erleichtern. Jetzt greifen Hacker eine Schul-App an. Die Folgen reichen bis in die Kinderzimmer.

Die Lern-App fintogo ist von Hackern angegriffen worden. Wie das Bildungsministerium mitteilt, könnten dabei personenbezogene Daten von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonal in fremde Hände geraten sein. Die Betroffenen und deren Eltern hat man bereits verständigt.

Ziel des Cyberangriffs waren Server des Anbieters von fintogo, einer App, die Schulen auch über den Marktplatz des Bildungsministeriums nutzen. Möglicherweise wurden personenbezogene Daten von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonal entwendet. Die Betroffenen und ihre Eltern sind inzwischen in Kenntnis gesetzt worden.

Maßnahmen des Anbieters

Der Anbieter habe „sofort entsprechende Maßnahmen zur Aufklärung und Bewältigung des Vorfalls eingeleitet“. Die Datenschutzbehörde wurde über den Angriff unterrichtet. Der App-Anbieter löscht die angemeldeten Konten des laufenden Schuljahres und legt sie neu an. Alle Nutzerinnen und Nutzer bekommen neue Zugangsdaten. Die Mitteilung des Bildungsministeriums ging am Freitag hinaus.

Klare Empfehlung

Eine Empfehlung richtet das Bildungsministerium an die Nutzerinnen und Nutzer: „Sollten die von der App zur Verfügung gestellten Startpasswörter auch für andere Anwendungen verwendet worden sein, wird vorsorglich empfohlen, diese dort zu ändern.“

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