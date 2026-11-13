Tödliche Spur durch Afrika: 11.000 Ebola-Fälle, Kinder trifft es besonders hart

Monatelang schlich ein Virus unter dem Radar durch den Kongo. Als die Behörden reagierten, war es schon über mehrere Grenzen hinweg.

In der Demokratischen Republik Kongo sind binnen sechs Monaten mehr als 11.000 Ebola-Fälle registriert worden. Fast die Hälfte der Infizierten starb. Am 11. November 2026 erklärte die WHO, in der DR Kongo seien nahezu 11.000 bestätigte Ebola-Fälle und mehr als 5.300 Todesfälle in acht Provinzen gemeldet worden; der ECDC-Bericht vom 12. November bezifferte den Stand mit Daten bis 10. November auf 11.114 bestätigte Fälle und 5.433 Todesfälle in acht Provinzen. Das Virus blieb nicht auf einzelne Provinzen beschränkt, sondern breitete sich über die Landesgrenzen hinaus aus.

Der Ausbruch hat bislang acht Provinzen des Landes erfasst. Auch in Kenia, Nigeria und Uganda wurden Infektionen bestätigt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden trifft es Kinder besonders hart. Sie machen einen beträchtlichen Teil der bestätigten Fälle aus und haben ein erhöhtes Risiko, die Krankheit nicht zu überleben.

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Schwere Krankheitsverläufe

Ebola ist eine schwere Infektionskrankheit, die von einer Gruppe von Viren ausgelöst wird. Sie kann rasch zu Flüssigkeitsverlust, Entzündungsreaktionen und Blutgerinnungsstörungen führen, am Ende steht mitunter Organversagen. Je später die Symptome behandelt werden, desto höher ist das Sterberisiko.

Die ersten Anzeichen ähneln jenen anderer Erkrankungen, etwa Malaria. Isolierung und Behandlung können sich dadurch verzögern. Die Eindämmung des aktuellen Ausbruchs gestaltet sich zusätzlich schwierig, weil es für den Virusstamm Bundibugyo weder einen zugelassenen Impfstoff noch ein spezifisches Medikament gibt.

Unbemerkte Verbreitung

Fachleute warnen, dass sich das Virus möglicherweise schon seit Februar unbemerkt verbreitet hat. Offiziell ausgerufen wurde die Epidemie am 15. Mai.

Dass der Erreger zuvor im Verborgenen zirkulierte, passt zu den Verzögerungen, die durch schwer erkennbare Frühsymptome entstehen können.