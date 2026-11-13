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Raubüberfall

Spaziergang endet blutig: Zwei Männer prügeln Wiener am Alsergrund nieder

Spaziergang endet blutig: Zwei Männer prügeln Wiener am Alsergrund nieder
FOTO: iStock/Stadtratte
1 Min. Lesezeit |

Ein Abendspaziergang in Alsergrund wird zum Albtraum. Zwei Unbekannte stellen eine Forderung, Passanten eilen zu Hilfe. Die Täter entkommen.

Gegen 21.30 Uhr des Donnerstags, 12. November 2026, ist in Wien-Alsergrund ein 25-Jähriger Opfer eines Überfalls geworden. Der Mann wurde am Bertha-Zuckerkandl-Weg verletzt, die Täter sind auf der Flucht. Der junge Mann war zu Fuß unterwegs, als ihn zwei Unbekannte ansprachen und von ihm die Herausgabe seiner Wertgegenstände verlangten. Binnen kurzer Zeit spitzte sich die Situation zu.

Schläge und Tritte

Weil sich der 25-Jährige weigerte, wurde er von den beiden Männern zu Boden gestoßen und mit Schlägen und Tritten traktiert. Danach entwendeten ihm die Täter Geldbörse und Mobiltelefon und ergriffen mit ihrer Beute in Richtung Spittelauer Brücke die Flucht. Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, halfen dem Mann und verständigten die Polizei. Die Rettung versorgte seine mehrfachen Kopfverletzungen noch am Einsatzort und brachte ihn danach in ein Krankenhaus.

Fahndung läuft

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte. Die Täter sind weiterhin auf der Flucht.

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