Mann (39) seit Tagen vermisst: Suchhunde entdecken Spur bis zur Mur

Seit Tagen fehlt von einem 39-Jährigen aus der Steiermark jede Spur. Suchhunde verfolgen seinen Weg durch ein Waldgebiet bis in die Nähe der Mur.

Seit Sonntag, dem 8. November 2026, wird der 39-jährige Martin D. aus Grambach im Bezirk Graz-Umgebung vermisst. Polizei, Feuerwehren und Rettungshundestaffeln suchen seit Tagen nach dem Mann. Am Donnerstag konnten Suchhunde eine neue Spur verfolgen, die in den Bereich seiner letzten Handyortung führte. Auch entlang der Mur wird gesucht. Bis Freitag, den 13. November, blieb die Suche laut den vorliegenden Berichten erfolglos.

Die Suche läuft mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften. Bereits am Dienstag wurden Gebiete in Kalsdorf, Fernitz-Mellach und Feldkirchen bei Graz durchsucht. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungshunden kamen auch ein Polizeihubschrauber, Drohnen und Boote auf der Mur zum Einsatz. Der Verein Rettungshunde Graz war nach eigenen Angaben an drei Tagen rund 20 Stunden unterwegs. Auch die Initiative „Österreich findet euch“ veröffentlichte einen Vermisstenaufruf.

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Letzte Hinweise

Die letzte bekannte Sichtung soll am Sonntagabend, dem 8. November, beim Busbahnhof in Fernitz erfolgt sein. Laut Rettungshunde Graz gibt es dazu Hinweise eines Busfahrers. Das Mobiltelefon des 39-Jährigen wurde am selben Abend gegen 23 Uhr im Bereich Kalsdorf bei Graz geortet. Von dort fehlte zunächst jede weitere Spur.

So sieht der Vermisste aus

Martin D. ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, hat dunkelbraune Haare und einen Vollbart. Zuletzt soll er eine schwarz-grüne Jacke, Jeans und schwarze Turnschuhe getragen haben. Besonders auffällig ist sein blauer Rucksack. Angehörige und die Initiative „Österreich findet euch“ bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Fährte zur Mur

Die Rettungshunde nahmen bereits am Dienstag die Suche vom Busbahnhof Fernitz aus auf. Am Donnerstag, dem 12. November, konnten sie die Fährte weiterverfolgen. Nach Angaben der Suchmannschaft endete die Spur genau in jenem Bereich, in dem das Handy des Vermissten zuletzt geortet worden war. Eine weitere Fährte führte entlang des Murradwegs, wo ein Suchhund plötzlich einen Hang in Richtung Mur hinunterlief. Daraufhin wurde auch die Suche entlang des Flusses intensiviert.

Trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen blieb der 39-Jährige zunächst verschwunden. Auch am Freitag, dem 13. November, wurde die Suche fortgesetzt. Was nach seiner letzten bekannten Sichtung geschah, ist weiterhin ungeklärt.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Martin D. seit dem 8. November gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Raaba unter 059133 6146-100 zu melden. Bei einer aktuellen Sichtung kann auch der Polizeinotruf 133 verständigt werden. Besonders hilfreich sind genaue Angaben zu Ort, Zeitpunkt und möglichen Begleitpersonen.