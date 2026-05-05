Sandra (16) verschwunden – Große Suchaktion läuft!

Seit Sonntagabend fehlt von einer 16-Jährigen jede Spur – ein Großaufgebot sucht sie in einem der schwierigsten Gelände der Steiermark.

In Gratwein-Straßengel läuft seit Montag eine umfangreiche Suchaktion nach einer 16-jährigen Schülerin, die am Sonntagabend bei einer Wanderung am Kirchberg spurlos verschwunden ist. Noch in derselben Nacht, unmittelbar nach Eingang der Vermisstenanzeige, wurden erste Drohnenflüge über dem Gebiet durchgeführt.

Massiver Sucheinsatz

Am Montag weiteten die Einsatzkräfte die Suche erheblich aus. Zahlreiche Kräfte durchsuchten das schwierige, steile Gelände zu Fuß, mit geländegängigen Fahrzeugen und aus der Luft. Neben mehreren Polizeistreifen und der Alpinpolizei kamen zwei Polizeihubschrauber, Diensthunde sowie ein Mantrailing-Hund zum Einsatz.

Unterstützung erhielten die Beamten von den Freiwilligen Feuerwehren Judendorf, Rein und Voitsberg, der Berufsfeuerwehr Graz, der Bergrettung Graz und Übelbach sowie der Rettungshundebrigade mit insgesamt 20 Suchhunden. Trotz des massiven Aufgebots blieb die Suche bislang erfolglos. Mit Einbruch der Nacht mussten die Einsatzkräfte die Aktion vorerst unterbrechen; am Dienstag soll sie fortgesetzt werden.

Letzte Lebenszeichen

Die Vermisste hat dunkle Haare und braune Augen. Zuletzt hatte Sandra, die alleine unterwegs war, gegen 18 Uhr mit ihrer Mutter telefoniert und angekündigt, auf dem Heimweg zu sein. Seitdem fehlt von der als zuverlässig bekannten Jugendlichen jede Spur.

Auch ihr Mobiltelefon ist seither ausgeschaltet.