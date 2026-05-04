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Vermisstenfall

14-Jährige spurlos verschwunden: Wer hat Lea gesehen?

14-Jährige spurlos verschwunden: Wer hat Lea gesehen?
FOTO: Österreich findet euch
1 Min. Lesezeit |

Seit dem 28. April fehlt von der 14-jährigen Lea aus Wien jede Spur – nun bittet die Polizei die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

Die Suchplattform ÖFE (Österreich findet euch) wendet sich mit einem dringenden Hilfsaufruf an die Öffentlichkeit: Die 14-jährige Lea aus Wien wird seit dem 28. April vermisst. Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, umgehend die Polizei zu kontaktieren.

Leas Beschreibung

Lea ist zwischen 150 und 155 Zentimeter groß, hat braune, schulterlange Locken sowie braune Augen. Auffällig ist ein großes Nasenpiercing. Zuletzt trug sie schwarz lackierte Fingernägel, war vollständig in Schwarz gekleidet und hatte eine große schwarze Brille auf.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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