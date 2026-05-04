6.300 Kinder erobern Wiens Straßen – Polizei eskortiert Rad-Demo

Hunderte Kinder, ein gemeinsames Ziel: Wien soll sicherer werden – und das beginnt direkt vor der Haustür.

Bereits zum vierten Mal rollt die Grätzl Kidical Mass durch Wien: Am 9. Mai starten ab 15 Uhr in nahezu allen Bezirken Eltern gemeinsam mit ihren Kindern, um auf die Notwendigkeit sicherer Verkehrsverhältnisse in ihrem direkten Wohnumfeld aufmerksam zu machen. Die Strecken in den einzelnen Bezirken umfassen jeweils rund fünf Kilometer und sind so gestaltet, dass sie auch für die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer problemlos zu bewältigen sind. Begleitet werden die Ausfahrten in sämtlichen Bezirken von der Polizei, die für einen sicheren Ablauf sorgt.

Sichere Kinderwege

Für Kinder ist eine leistungsfähige Radinfrastruktur von besonderer Bedeutung: Radwege müssen ausreichend breit sein, und das Netz darf keine Lücken aufweisen. In Wien ist das vielerorts noch nicht gegeben. Viele Eltern wünschen sich sichere Verhältnisse für ihre Kinder vor allem im unmittelbaren Wohnumfeld – Schulwege, Fahrten zu Freundinnen und Freunden oder zu Freizeitaktivitäten sollten ohne Risiko zurückgelegt werden können. Zudem ist das tägliche Radfahren genau jene Form der Alltagsbewegung, an der es vielen Kindern und Jugendlichen mangelt.

Dass es in Wien an zahlreichen Stellen noch an ausreichender Sicherheit für junge Radfahrerinnen und Radfahrer fehlt, ist auch Florian Klein, einem der Mitgründer der Kidical Mass, bewusst. Autofreie Bereiche vor Schulen und Kindergärten sowie sichere Kreuzungsgestaltungen zählen dabei zu den zentralen Forderungen.

Wachsende Beteiligung

Die Grätzl Kidical Mass verzeichnet von Jahr zu Jahr wachsende Beteiligung: Bei der dritten Auflage im Mai 2025 waren mehr als 6.300 Kinder und Erwachsene gleichzeitig in Wien unterwegs – ein neuer Rekord. Österreichweit gingen 2025 insgesamt mehr als 13.900 Menschen für sichere Kinderwege auf die Straße. Für 2026 gehen die Organisatorinnen und Organisatoren erneut von einem Teilnahmerekord aus.

„Es ist uns wichtig, ein positives Zeichen zu setzen. Wir möchten dazu beitragen, unsere Stadt und unsere Grätzl lebendig und sicher zu gestalten. Ein achtsames Miteinander im Straßenverkehr und Rücksicht auf unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer*innen trägt zur Lebensqualität aller Menschen dieser Stadt bei.“

Im Anschluss an die bezirksweiten Ausfahrten am 9. Mai folgt Ende Mai eine große gemeinsame Fahrt: Am 30. Mai bricht die Kidical Mass um 15 Uhr vom Wien-Museumsquartier in Richtung Wiener Prater auf.

Ein weiterer Termin ist für den 19. September vorgesehen.