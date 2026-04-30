Park statt Parkplatz: U5-Station bekommt grünen Vorzeigeplatz

Wien baut um – und ein lange ungenutzter Platz verwandelt sich in ein grünes Herzstück der Stadt.

Nachdem die Wiener Linien ihre Arbeiten am Stationsgebäude abgeschlossen haben, startet nun die klimafitte Umgestaltung des Stationsumfeldes am Frankhplatz – dem ersten der künftigen U-Bahnvorplätze des neuen Linienkreuzes U2xU5. Bis Ende des Jahres soll in Wien-Alsergrund ein moderner Mobilitätsknoten fertiggestellt sein. Den offiziellen Auftakt gaben Planungsstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteherin Saya Ahmad, Wiener Linien Geschäftsführerin Alexandra Reinagl sowie NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic.

„Es ist dies ein besonderer Moment, denn hier beginnt nach einer langen Baustellenphase nun die Zukunft der neuen U-Bahnvorplätze in unserer Stadt. Ausgehend vom Bau des neuen Linienkreuzes schaffen wir nun zum Auftakt im Stationsumfeld des Frankhplatzes 5.000 m2 neue Aufenthaltsfläche mit 16 neuen Bäumen und 40 neuen Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen und Nebelstele – ein neues Wohnzimmer im Freien“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Bereits im Jahr 2024 wurde die Universitätsstraße grundlegend neu gestaltet: Eine hochwertige Radverbindung sowie 55 neu gepflanzte Bäume veränderten das Straßenbild grundlegend. Am Frankhplatz geht die Universitätsstraße in die Alser Straße über – auch dort wurde im Vorjahr die Radinfrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Die Fertigstellung des gesamten Stationsumfeldes ist für das Jahresende vorgesehen.

Neuer Stadtplatz

Mit dem Abschluss der Arbeiten der Wiener Linien im Stationsbereich verändert sich das Erscheinungsbild des Platzes grundlegend. Was bislang überwiegend als zugeparkte Nebenfahrbahn genutzt wurde, wird künftig aufgelassen. Die Zufahrt für die Nationalbank wird über die Garnisongasse geregelt.

Am Frankhplatz entstehen durch zukunftsfähige Pflasterungen, Entsiegelungsmaßnahmen und weitläufige Grünflächen knapp 5.000 Quadratmeter neue Aufenthaltsräume. Konkret werden über 3.700 Quadratmeter Fläche entsiegelt und wasserdurchlässig gepflastert sowie weitere 1.100 Quadratmeter als neue Grünflächen angelegt. Die künftige U5-Station Frankhplatz wird über insgesamt vier Zugänge erreichbar sein.

Als besonderes Element des Projekts wird die Garelligasse zur Fußgängerzone umgestaltet. Acht neue Bäume, Grünflächen und eine Nebelstele sollen dort für ein angenehmes Mikroklima sorgen. „Ich bedanke mich herzlich bei den vielen Bürger*innen, die in dem breiten Beteiligungsprozess für die Umgestaltung mitgewirkt haben“, so Bezirksvorsteherin Saya Ahmad.

Vom U-Bahn-Aufgang in der Schwarzspanierstraße werden es künftig lediglich 250 Meter bis zu den Straßenbahnlinien sein. Die laufenden Bauarbeiten werden gleichzeitig genutzt, um auch die Oberfläche der Straße neu zu gestalten. „Der Frankhplatz war über viele Jahre hinweg kein echter Platz, sondern vielmehr ein neuralgischer Mobilitätsknoten“, so NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic.

U2xU5-Ausbau

Die Innenausbauarbeiten an der U5-Station Frankhplatz schreiten planmäßig voran. Mit der neuen U5 wird Wien erstmals über eine vollautomatische U-Bahn-Linie verfügen. „Der Bau der U5-Station Frankhplatz läuft auf Hochtouren“, sagt Alexandra Reinagl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Linien.

Das Ausbauprojekt U2xU5 gilt als das größte Klimaschutz- und Infrastrukturvorhaben der Stadt Wien. Mit zwölf neuen Stationen und elf zusätzlichen Streckenkilometern wird das bestehende U-Bahn-Netz erheblich erweitert. Das Projekt schafft Kapazitäten für bis zu 300 Millionen zusätzliche Fahrgäste pro Jahr und birgt ein jährliches CO2-Einsparungspotenzial von bis zu 75.000 Tonnen.

Der Bau der ersten Ausbaustufe der U5 bis zum Frankhplatz hat wesentliche bauliche und technische Grundlagen für das Gesamtprojekt U2xU5 gelegt. Der Baustart für die zweite Ausbaustufe der U5 ist für das Jahr 2028 geplant, jener für die Verlängerung der U2 für 2030.