Wien räumt auf – und jeder kann mitmachen

Wien macht mobil gegen Dreck auf Gehsteigen, Spielplätzen und Grünflächen – und wer nicht mitmacht, riskiert bald mehr als nur schmutzige Schuhe.

Seit heute läuft in Wien die Reinigungsoffensive „Wien räumt auf“ – eine stadtweite Mitmachaktion, bei der Bewohnerinnen und Bewohner aktiv dazu beitragen können, das Stadtbild zu verschönern. Über einen Zeitraum von zwei Wochen stehen Gehsteige, Spielplätze und Grünflächen im Fokus: Orte, an denen weggeworfene Hundekotbeutel, Zigarettenstummel, Plastikflaschen und Papier allzu häufig das Bild prägen. Einmal jährlich bietet die MA 48 die Möglichkeit, gemeinsam Wiens Ruf als eine der saubersten Metropolen der Welt zu verteidigen – Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kolleginnen sowie Schülerinnen und Schüler haben sich in den vergangenen Jahren bereits daran beteiligt.

Wer teilnehmen möchte, registriert sich vorab und erhält im Gegenzug eine Warnweste, Handschuhe sowie Müllsäcke. Das gesammelte Material kann anschließend – je nach Art des Abfalls – entweder in Restmülltonnen oder an den öffentlichen Altstoffsammelstellen der MA 48 abgegeben werden; der Abtransport wird von der Behörde übernommen. Eine Anmeldung zur Aktion ist noch bis zum 30. April online möglich, das offizielle Ende ist für den 3. Mai angesetzt.

Strafen bei Verstößen

Wer Abfall im öffentlichen Raum zurücklässt, muss mit Konsequenzen rechnen. Die MA 48, die für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark zuständig ist, setzt zwar zunächst auf Aufklärung und Service – doch 48er-Chef Josef Thon stellte klar: „wenn nichts hilft, strafen wir diejenigen, die sich nicht an die Sauberkeitsregeln in unserer Stadt halten.“ Auf Basis der Wiener Reinhalteverordnung werden das Wegwerfen von Zigarettenstummeln sowie das Liegenlassen von Hundekot mit jeweils 70 Euro geahndet. Wer Sperrmüll illegal entsorgt, muss in jedem Fall mit einer Anzeige rechnen.

Waste Watcher

Zuständig für Beratung und Kontrolle sind in Wien die sogenannten Waste Watcher (städtische Kontrollorgane). Ihre rechtliche Grundlage wurde mit dem Inkrafttreten des Wiener Reinhaltegesetzes am 1. Februar 2008 geschaffen, das Verunreinigungen im öffentlichen Raum untersagt und eine öffentliche Aufsicht durch diese Kontrollorgane vorsieht. Die Waste Watcher sind berechtigt, Organstrafen zu verhängen und Anzeigen zu erstatten. Seit 1. April 2026 beträgt ein Organmandat 70 Euro; bei einer formellen Anzeige können die Kosten auf bis zu 1.000 Euro steigen. Insgesamt stellten die Waste Watcher bislang 14.000 Organmandate aus.

Die eingenommenen Strafgelder sind zweckgebunden und fließen direkt in die Reinigung der Stadt.