Mehrere Baustellen: Staugefahr und Straßensperren in Wien

Wien-Währing wird zur Großbaustelle: Ab Ende April treffen Gleisarbeiten, Straßensperren und Umleitungen den Bezirk gleichzeitig.

Ort des Geschehens

Ab kommendem Dienstag beginnen in Wien-Währing umfangreiche Gleiserneuerungsarbeiten. Betroffen sind der Aumannplatz, die Gentzgasse sowie die Währinger Straße, wo es zu Sperren kommt. Ende April folgen zusätzliche Rohrlegungsarbeiten am Währinger Gürtel, die dort zeitweise zwei Fahrstreifen blockieren.

Konkret werden ab 28. April die Gleisanlagen in der Währinger Straße, am Aumannplatz sowie in der Gentzgasse bis zur Köhlergasse erneuert. Die Arbeiten am Aumannplatz dauern bis 12. Juli 2026. Für die Dauer der Bauarbeiten sind die Währinger Straße in einzelnen Abschnitten sowie die Gentzgasse für den Auto- und Radverkehr gesperrt; dasselbe gilt für den unmittelbaren Bereich rund um den Aumannplatz.

Umleitungen & Öffis

Für den motorisierten Individualverkehr werden Ausweichrouten eingerichtet. Stadtauswärts führen diese unter anderem über die Weimarer Straße, die Lazaristengasse und die Edmund-Weiß-Gasse, stadteinwärts über die Gersthofer Straße, die Gentzgasse und die Argauergasse. Einzelne Einbahnregelungen werden dabei angepasst oder in ihrer Fahrtrichtung umgekehrt. „Auf den Umleitungsstrecken über Nebenstraßen werden vor allem zu den Verkehrsspitzen Staus nicht ausbleiben„, warnte der ÖAMTC in einer Aussendung.

Auch der öffentliche Verkehr ist von den Maßnahmen nicht ausgenommen: Die Straßenbahnlinien 40 und 41 werden ab 4. Mai bis 21. Juni zwischen Gürtel und Gersthof über die Kreuzgasse umgeleitet; auf diesem Abschnitt übernimmt der Ersatzbus E41 den Betrieb. Die Linie 42 wird für den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten eingestellt.

Gürtel-Einschränkungen

Parallel dazu starten am 30. April Rohrlegungsarbeiten am Inneren Währinger Gürtel im Bereich vor der Nußdorfer Straße. An Wochenenden, jeweils ab den Abendstunden bis Montagfrüh sowie in den Nachtstunden unter der Woche, werden dort zwei der vorhandenen Fahrstreifen gesperrt; die verbleibenden zwei bleiben befahrbar. Außerhalb dieser Zeiten ist der Gürtel ohne Einschränkungen passierbar.

Ab 8. Mai kommen auf der Gürtelverbindungsfahrbahn zwischen Döblinger Hauptstraße und Nußdorfer Straße weitere Behinderungen hinzu: Zunächst entfällt eine Linksabbiegespur, ab 18. Mai wird zusätzlich die Geradeausspur gesperrt. Nachts und an Wochenenden sind weitere temporäre Einschränkungen vorgesehen. Da die Döblinger Hauptstraße als eine der zentralen Ausweichmöglichkeiten während der gesamten Bauphase gilt, rechnet der ÖAMTC auch dort mit erheblichen Zeitverlusten.

Weiterführende Informationen zu den Arbeiten sind in der städtischen Baustellenvorschau abrufbar.