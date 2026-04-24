Bauarbeiten auf A23: Massive Verkehrsbehinderungen am Wochenende erwartet

Wien-Pendler aufgepasst: Die A23 wird zum Nadelöhr – und wer die falsche Route wählt, steckt fest.

Wer am kommenden Wochenende auf der Südosttangente (A23) unterwegs sein muss, sollte sich auf erhebliche Behinderungen einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten, die in zwei Zeitfenstern die Strecke auf einen einzigen Fahrstreifen reduzieren – konkret von Samstag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr, sowie erneut von Sonntag, 22:00 Uhr, bis in die frühen Morgenstunden des Montags. Im Zeitraum dazwischen stehen immerhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Der ÖAMTC warnt ausdrücklich vor der Strecke und empfiehlt, den betroffenen Abschnitt insbesondere am Sonntag zu umfahren.

Die Arbeiten dienen der Fertigstellung des noch zu sanierenden Freilandbereichs im Knoten Prater und sind Teil der laufenden Sanierungsmaßnahmen auf der Südosttangente.

Staus bis A22

Die Bauarbeiten betreffen den Bereich rund um den Knoten Wien-Prater in Fahrtrichtung Graz und dauern von Samstag, 22:00 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr, an. Aus früheren Bauphasen ist bekannt, dass sich der Rückstau bis zum Knoten Wien-Kaisermühlen beziehungsweise Wien-Hirschstetten ausgedehnt hat – und in einzelnen Fällen sogar bis auf die Donauufer Autobahn (A22) zurückreichte.

Umfahrung empfohlen

Um nicht im Stau zu stehen, empfehlen Fachleute die Nutzung der Bypassspur im Knoten Wien-Prater, die eine Verbindung zur A4 Ostautobahn und zurück auf die A23 herstellt. Allerdings ist auch dort mit Verzögerungen zu rechnen – denn die Auswirkungen der Bauarbeiten beschränken sich nicht allein auf die Tangente, sondern machen sich erfahrungsgemäß auch auf anderen Donauquerungen bemerkbar.