Party-Bim rollt durch Wien – ESC wird zur Öffi-Show

Wien wird zur ESC-Bühne – und die Wiener Linien fahren mitten hinein ins Spektakel.

Wien zählt die Tage – und die Wiener Linien sind längst bereit. Wenn der Eurovision Song Contest die Hauptstadt in den kommenden Wochen in seinen Bann zieht, werden Stars, Fans und Gäste aus aller Welt erwartet. Unter dem Motto „United by Music“ soll die gesamte Stadt zur Festzone werden.

Das städtische Öffi-Netz soll dabei nicht bloß als Transportmittel fungieren, sondern selbst zum Teil des Erlebnisses werden – mit musikalischen Aktionen, dichteren Taktfolgen und einem erweiterten Serviceangebot, das alle Fahrgäste sicher, rasch und in bester Stimmung ans Ziel bringen soll.

„Die Vorfreude auf den Song Contest in Wien wird spürbar und das merkt man auch bei den Wiener Linien. Sie bringen ihre Fahrgäste nicht nur rasch und sicher von A nach B, sondern schaffen mit Party-Bim, Live-Musik der U-Bahn-Stars oder Selfie-Spots im Netz am Weg zum Public Viewing gute Stimmung in der ganzen Stadt“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Party-Bim & Sound Lounge

Eines der zentralen Highlights ist die eigens gestaltete „WL x Song Contest“-Bim auf der Linie 49. An den beiden Halbfinal-Abenden am 12. und 14. Mai sowie am Finaltag, dem 16. Mai, verkehrt die Straßenbahn als rollende Partyzone auf der Strecke zwischen Wien-Volkstheater und Wien-Stadthalle. Am Tag des Finales ist sie von 14 bis 22 Uhr im Einsatz – ein regulärer Fahrschein genügt.

Darüber hinaus wird die „WL x Song Contest“-Bim während der ESC-Woche an ausgewählten Tagen am Wien-Karlsplatz, konkret bei den Otto Wagner Pavillons, als stationäre „Sound Lounge“ aufgestellt und damit zu einem offenen Begegnungsort für Menschen aus aller Welt. Jam Sessions am 11. Mai von 18 bis 21 Uhr laden gemeinsam mit der „JamGang“ zum Improvisieren, Singen und Musizieren ein – von Jazz über Soul bis Hip-Hop. An den Sing-Along-Abenden am 13. und 15. Mai von 16 bis 22 Uhr lädt die Karaoke-Bühne alle zum Mitsingen ein – ESC-Hits und Klassiker sorgen dabei für Gänsehaut-Momente.

Seit neun Jahren begeistern die U-Bahn-Stars Fahrgäste mit Live-Musik. In diesem Jahr steht das Programm ganz unter dem Motto „70 Jahre ESC“. Als besonderer Anlaufpunkt gilt der Wien-Karlsplatz, der als „Open Stage“ mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern bespielt wird. Neu hinzu kommt ein Pop-up-Standort beim Wien-Urban-Loritz-Platz, unmittelbar bei der U6-Station Wien-Stadthalle.

Verstärkter Betrieb

„Zum Song Contest präsentiert Wien auch seine moderne Öffi-Infrastruktur. Die Wiener Linien sorgen dafür, dass sich hunderttausende Menschen sicher und effizient durch die Stadt bewegen können und machen dabei gleichzeitig den Eurovision Song Contest im Alltag erlebbar“, betont Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin Wiener Stadtwerke.

Damit sich niemand verlaufen oder orientierungslos fühlen muss, werden an zentralen Knotenpunkten zusätzliche Durchsagen in mehreren Sprachen eingespielt. Ergänzend dazu sind Infomitarbeiter in auffälligen ESC-Warnwesten im Einsatz, die vor Ort Auskunft geben und weiterhelfen.

An den großen Showtagen fahren die U-Bahnen in kürzeren Abständen. Auch die Straßenbahnlinien 6, 18 und 49 werden rund um die Wien-Stadthalle bei erhöhtem Bedarf verstärkt. Insgesamt rund 550 Straßenbahnen werden mit ESC-Flaggen durch die Stadt fahren. Die U2 übernimmt dabei die Rolle der Song-Contest-Linie und verbindet die wichtigsten Anlaufstellen für Fans: Wien-Rathaus (Eurovision Village), Wien-Praterstern (EuroClub) und Wien-Urban-Loritz-Platz (Eurovision Main Venue). Willkommensdurchsagen erfolgen auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch.

„Als Wiener Linien sind wir bei Großveranstaltungen routiniert und bringen Events im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schiene. Unter dem Motto ‚Gut informiert und bestens unterhalten‘ verbinden wir für Fans und Fahrgäste verlässlichen Service und echte Erlebnisse rund um den Song Contest“, so Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.