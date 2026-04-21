Song Contest spaltet Wien – Tausende bei Gegendemo erwartet

Wien bereitet sich auf den ESC vor – und auf Protest. Rund um das Finale formiert sich Widerstand mit internationalem Mobilisierungspotenzial.

Der Eurovision Song Contest versteht sich laut eigenen Statuten als politikfreie Zone – doch die Realität sieht seit Jahren anders aus. Spätestens seit dem ESC 2024 in Malmö hat die politische Aufladung des Wettbewerbs eine neue Qualität erreicht. Damals protestierten Tausende offen gegen die Teilnahme Israels, der Gazakonflikt überschattete das gesamte Ereignis.

Auch beim diesjährigen Contest in der Schweiz blieben Demonstrationen nicht aus, wenngleich sie deutlich kleiner ausfielen als im schwedischen Vorjahr.

Wiener Mobilisierung

In Wien hingegen zeichnet sich für den 16. Mai eine größere Mobilisierung ab. Ab 14 Uhr sollen sich die Teilnehmer am Christian-Broder-Platz in Wien-Mariahilf versammeln, von dort führt der geplante Demonstrationszug über den Gürtel und die Hütteldorfer Straße bis zum Vogelweidpark nahe der Wiener Stadthalle, wo die Abschlusskundgebung stattfinden soll. Wie viele Menschen tatsächlich kommen werden, lässt sich laut Veranstaltern kaum einschätzen – die Beteiligung hänge wesentlich davon ab, wie stark die Mobilisierung aus dem Ausland ausfällt.

Schon in den Tagen vor dem Finale sind kleinere Aktionen rund um Begleitveranstaltungen des ESC zu erwarten. Diese gehen auf dezentral organisierte, autonome Gruppen zurück, die unabhängig voneinander agieren. Am 15. Mai, dem Abend vor dem Finale, ist in der Venediger Au in Wien-Leopoldstadt ein eigenes Gegenprogramm geplant: Beim sogenannten „Song Protest“ werden unter anderem Dinis Mota auftreten, der zeitweise als heißer Kandidat für den portugiesischen ESC-Beitrag galt, jedoch öffentlich erklärt hatte, wegen der israelischen Teilnahme nicht antreten zu wollen. Für diese Veranstaltung rechnen die Organisatoren mit rund 1.000 Besucherinnen und Besuchern.

Polizei & Sicherheit

Beim Innenministerium sind für die ESC-Woche bereits mehrere Versammlungsanzeigen eingegangen, weitere werden noch erwartet. Die bislang abgehaltenen Kundgebungen verliefen der Polizei zufolge ohne nennenswerte Zwischenfälle. Angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten geht man jedoch davon aus, dass das Protestpotenzial weiter hoch bleibt.

Der Wiener Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan, der die Sicherheitsvorbereitungen koordiniert, betonte: „Sicherheit und Grundrechte stehen nicht im Widerspruch zueinander.“ Die Wiener Polizei werde sowohl den reibungslosen Ablauf des Contests als auch das Versammlungsrecht gewährleisten und bei Bedarf rechtskonform eingreifen.

Rund um die unmittelbaren Veranstaltungsorte – allen voran die Wiener Stadthalle in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus – sollen Versammlungen grundsätzlich nicht stattfinden. Wer dort eine Kundgebung angemeldet hat, wird rechtzeitig kontaktiert, um auf alternative Standorte ausweichen zu können. Ein behördliches Verbot oder eine Auflösung von Demonstrationen gilt dabei als letztes Mittel, nicht als Regelinstrument.