Spürhunde im Einsatz – Schule wieder evakuiert

Alarm, Absperrung, Evakuierung – die Mittelschule Frauenkirchen erlebt erneut einen Einsatz, der das Burgenland in Atem hält.

Erneut musste die Mittelschule in Frauenkirchen im Burgenland wegen einer Bombendrohung geräumt werden – ein weiterer Vorfall in einer Serie von Drohungen, die das Burgenland in den vergangenen Wochen beschäftigt.

Polizei im Einsatz

Kurz nach 12 Uhr wurden Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonal aufgefordert, das Schulgebäude wegen eines sicherheitsrelevanten Vorfalls zu verlassen. Die Polizei sperrte das Areal weiträumig ab und leitete umgehend einen Einsatz ein. Nach Angaben der Bildungsdirektion wurden auch Spürhunde zur Durchsuchung des Gebäudes hinzugezogen.

Laufende Ermittlungen

Für die Mittelschule Frauenkirchen ist es nicht das erste Mal, dass eine derartige Drohung eine Evakuierung notwendig macht. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte auf Anfrage, dass die Ermittlungen derzeit laufen.