Keim-Alarm: Wasser in Gemeinde vorübergehend nicht trinkbar

Keime im Leitungswasser: In einer steirischen Gemeinde gilt für 250 Haushalte eine dringende Abkochwarnung.

In St. Lambrecht (Steiermark) gilt derzeit eine Warnung für rund 250 Haushalte: Das Leitungswasser darf bis auf Weiteres nicht ohne vorheriges Abkochen getrunken werden. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wurden bei Routinekontrollen Enterokokken (Darmbakterien) nachgewiesen – Bakterien, die insbesondere für Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen. Mögliche Folgen einer Infektion sind Durchfall, Bauchschmerzen und Übelkeit.

Ursache & Herkunft

Nachgewiesen wurden die Keime im Bereich eines Hochbehälters – nicht flächendeckend im gesamten Versorgungsnetz, doch das potenzielle Risiko war ausreichend, um unverzüglich Maßnahmen einzuleiten. Als wahrscheinliche Ursache gilt ein Entlüftungsventil, über das verunreinigtes Wasser in das System gelangt sein dürfte. Auch tierische Fäkalien, etwa von Kühen aus der unmittelbaren Umgebung, werden als mögliche Kontaminationsquelle in Betracht gezogen.

Behördliche Maßnahmen

Die Behörden reagierten rasch und auf mehreren Wegen: Neben einer Online-Information der betroffenen Haushalte ging die Feuerwehr von Haus zu Haus, um die Bewohner persönlich zu warnen. Gleichzeitig laufen Reinigungsarbeiten und Folgeuntersuchungen des Wassers.

Eine Entwarnung wird erst dann ausgesprochen, wenn die Messwerte wieder den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten entsprechen.