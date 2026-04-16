Achtung vor Salmonellen-Döner – Wien und NÖ betroffen

Salmonellen im Kebap-Spieß: Ein Fund beim Marktamt löst einen Rückruf aus – betroffen sind Imbisse in Wien und NÖ.

Bei einer Kontrolle durch das Marktamt in Matzen-Raggendorf wurden in einem Hühner-Kebap-Spieß mit einem Gewicht von sieben Kilogramm Salmonellen nachgewiesen. Die Intergast Handels GmbH hat daraufhin einen Produktrückruf eingeleitet und ruft alle Kunden dazu auf, den betroffenen Artikel zurückzugeben.

Rückruf Details

Beim zurückgerufenen Produkt handelt es sich um den Vatan Döner 7 Kg Tiefkühl mit der Chargennummer 008/2026. Das Produktionsdatum ist der 8. Jänner 2026, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist mit Jänner 2028 angegeben.

Das betroffene Produkt wurde an Döner-Imbisse in Wien und Niederösterreich geliefert. Woher die Verunreinigung stammt, ist derzeit noch ungeklärt.

Gesundheitsrisiko durch Salmonellen

Salmonellen können Symptome wie Durchfall, Fieber und Magenkrämpfe auslösen und sind eine der am häufigsten durch Lebensmittel übertragenen Infektionen. Besonders anfällig für schwerere Krankheitsverläufe sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem.

Salmonellen werden bei einer Temperatur von über 70 °C sicher abgetötet; diese Temperatur muss aber überall im Fleisch erreicht werden.

Die Ermittlungen dazu sind im Gange.