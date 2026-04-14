Lidl ruft Produkt zurück: Verdacht auf Bakterienbelastung!

Ein beliebtes Würstchenprodukt aus dem Kühlregal könnte gefährliche Bakterien enthalten – Lidl-Kunden sollten jetzt handeln.

Die Metzgerei Senninger hat einen Rückruf für das Produkt „Wiesentaler Senninger’s Frankfurter nach Landmetzgerart, 1 kg“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.05.2026 eingeleitet. Ausschließlich dieses Produkt ist von der Maßnahme betroffen – sämtliche weiteren Produkte der Marke „Wiesentaler“ sind nicht Teil des Rückrufs.

Wie das Unternehmen mitteilte, kann eine Verunreinigung mit Listeria monocytogenes, dem Erreger der Infektionskrankheit Listeriose, nicht ausgeschlossen werden. Besonders bei Personen mit Vorerkrankungen können dadurch Beschwerden wie Fieber, Erbrechen oder Durchfall auftreten. Aufgrund des bestehenden Gesundheitsrisikos wird dringend davon abgeraten, die Würstchen zu verzehren.

Rückgabe bei Lidl

Die betroffenen Frankfurter wurden österreichweit in allen Lidl-Filialen verkauft und können dort zurückgegeben werden – eine Vorlage des Kassenbons ist für die Rückerstattung des Kaufpreises nicht erforderlich. Das Unternehmen entschuldigt sich bei seinen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Lidl betont seinerseits, nicht für die Gefährdung verantwortlich zu sein, und verweist darauf, dass man „höchste Anforderungen an die Sicherheit seiner Produkte“ stelle.