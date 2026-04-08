Produktrückruf bei Lidl – Schwangere und Senioren besonders gefährdet

Ein beliebtes Wurstprodukt aus dem Lidl-Regal wird zurückgerufen – der Grund ist ein gefährlicher Keim, der besonders für Risikogruppen bedrohlich werden kann.

Lidl Österreich hat einen sofortigen Produktrückruf eingeleitet: Betroffen ist das Produkt „Wiesentaler Senninger’s Frankfurter nach Landmetzgerart, 1 kg“ des Herstellers Metzgerei Senninger mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 4. Mai 2026. Kunden werden dringend aufgefordert, das Produkt nicht zu verzehren.

Listerien-Verdacht

Auslöser des Rückrufs ist der Verdacht auf eine Kontamination mit dem Bakterium Listeria monocytogenes. Listerien können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben – besonders gefährdet sind ältere Menschen, Schwangere sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem.

Das betroffene Produkt war österreichweit in allen Lidl-Filialen erhältlich. Wer es gekauft hat, kann es in jeder Filiale zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet – ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich. Ausdrücklich hingewiesen wird darauf, dass sich der Rückruf ausschließlich auf das genannte Produkt mit dem exakt angeführten Mindesthaltbarkeitsdatum bezieht.

Andere Produkte unbetroffen

Andere Artikel der Marke „Wiesentaler“ sowie weitere Produkte der Metzgerei Senninger sind nicht betroffen. Die Metzgerei Senninger hat sich bei den Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt.

Bei Fragen steht ein kostenloser Kundenservice per Hotline zur Verfügung.