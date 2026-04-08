Spektakuläres Video – 1.000 Drohnen lassen Titanic über Belfast wieder auferstehen

Über Belfast leuchtete ein Schiff am Abendhimmel – und erinnerte an eine Tragödie, die die Welt bis heute nicht loslässt.

In Belfast hat ein Drohnenschwarm in der Abenddämmerung ein außergewöhnliches Bild an den Himmel gemalt: die RMS Titanic, wie sie majestätisch den Hafen verlässt – auf dem Weg zu jener Reise, die sie nie beenden sollte. Das Spektakel war der BBC-Dokumentarserie „Titanic Sinks Tonight“ gewidmet, produziert von der nordirischen Produktionsfirma Stellify Media.

Erfolgreiche Dokumentation

Die Serie, die ursprünglich im Dezember 2025 ausgestrahlt wurde, entwickelte sich rasch zur erfolgreichsten historischen BBC-Dokumentation der Saison 2025/26 – mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Großbritannien verfolgten sie. Wie die Daily Mail berichtet, versteht sich die Drohnenshow nicht allein als technische Glanzleistung, sondern auch als stille Verbeugung vor einer der folgenreichsten Seefahrtskatastrophen der Menschheitsgeschichte.

Die Dokumentarserie selbst schöpft aus einem breiten Quellenfundus: persönliche Zeugenberichte, schriftliche Erinnerungen von Überlebenden sowie Protokolle öffentlicher Untersuchungsausschüsse fügen sich zu einem eindringlichen Bild zusammen – von der Kollision mit dem Eisberg bis zu jenem Moment, als das Schiff endgültig in der Tiefe des Nordatlantiks verschwand.

Titanic-Katastrophe 1912

Die Titanic, ein britisches Passagier- und Postschiff der Reederei White Star Line, kollidierte in der Nacht auf den 15. April 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York mit einem Eisberg und sank. Schätzungen zufolge befanden sich rund 2.224 Menschen an Bord; etwa 1.500 von ihnen verloren ihr Leben.

Die Katastrophe erschütterte die Welt und zog weitreichende Reformen im internationalen Seerecht und in der Schifffahrtssicherheit nach sich.