ID Austria-Betrug: Warnung vor falschen Bank-Anrufen nach ID-SMS

300.000 Österreicher müssen ihre ID-Austria erneuern – und genau das nutzen Betrüger gerade gezielt aus.

Rund 300.000 Österreicherinnen und Österreicher stehen in den kommenden Monaten vor einer notwendigen Verlängerung ihrer ID-Austria-Zertifikate. Wer diese Frist versäumt, verliert den Zugang zur digitalen Identität und muss das gesamte Verfahren neu durchlaufen. Genau diesen Umstand machen sich Kriminelle zunutze – das Bundeskriminalamt warnt ausdrücklich vor einer gezielten Betrugsmasche, bei der täuschend echt wirkende Nachrichten eingesetzt werden, um an vertrauliche Daten zu gelangen oder Gerätezugriffe zu erschleichen.

Die offizielle Verlängerung der ID-Austria-Zertifikate erfolgt online über id-austria.gv.at mit Bestätigung per Smartphone. Keine seriöse Stelle fordert per SMS zur Eingabe von Zugangsdaten auf oder verlangt telefonisch die Installation von Software.

Gefährliches Schema

Das Vorgehen der Täter folgt einem klar erkennbaren Schema. Am Beginn steht eine SMS, die scheinbar von ID Austria kommt und zur Aktualisierung der Zugangsdaten auffordert. Wer reagiert, erhält kurz darauf einen Anruf von einer Person, die sich als Bankmitarbeiter ausgibt.

Im Gespräch wird dann behauptet, es sei ein Eingriff ins Online-Konto erforderlich – etwa um einen Fehler zu beheben oder eine angeblich verdächtige Abbuchung zu stornieren. Im weiteren Verlauf wird gezielt Druck aufgebaut, damit die Betroffenen eine Fernwartungssoftware wie AnyDesk installieren und den Angreifern damit die vollständige Kontrolle über ihr Gerät übertragen. Mit diesem Zugang führen die Täter anschließend Überweisungen auf eigene Konten durch.

Den Behörden sind in Österreich bislang knapp 100 solcher Fälle bekannt, der entstandene Schaden beläuft sich auf rund eine halbe Million Euro. Die verwendete Methode ist als Phishing bekannt: Dabei geht es darum, Passwörter, Bankdaten oder persönliche Informationen zu ergaunern, um sich Zugang zu Konten oder Systemen zu verschaffen – sei es zum direkten Gelddiebstahl oder zum Missbrauch der Identität des Opfers für weitere kriminelle Zwecke.

Warnsignale erkennen

Auf bestimmte Warnsignale sollte besonders geachtet werden: Typisch für solche Betrugsversuche ist ein vorgetäuschter Handlungsdruck, häufig verbunden mit der Androhung negativer Konsequenzen. Dazu kommen Aufforderungen, vertrauliche Informationen preiszugeben, unpersönliche Anreden sowie ungewöhnliche Forderungen – selbst dann, wenn Absender oder Anrufer zunächst vertrauenswürdig wirken.

Das Bundeskriminalamt empfiehlt, grundsätzlich mit gesunder Skepsis an derartige Nachrichten heranzugehen. Absenderadressen sollten sorgfältig geprüft, Texte auf ungewöhnliche Schreibweisen untersucht und Links nur mit Bedacht geöffnet werden. Die Nutzung der Zwei-Faktor-Authentifizierung wird ebenso empfohlen wie erhöhte Vorsicht bei Nachrichten unbekannter Herkunft. Eines gilt dabei als absolute Regel: Kein Bankmitarbeiter wird jemals nach persönlichen Daten oder TANs fragen. „Lassen Sie sich nicht durch angedrohte Konsequenzen unter Druck setzen!“, so die Behörde.

Wer trotz aller Vorsicht Opfer eines solchen Betrugs wird, sollte unverzüglich handeln: Zugangsdaten ändern, Online-Banking und Zahlungskarten sperren lassen sowie Anzeige bei der Polizei erstatten. Darüber hinaus empfiehlt sich eine genaue Beobachtung der Kontobewegungen sowie die Dokumentation aller relevanten Informationen.

Ergänzend kann die Cybercrime-Meldestelle des Bundeskriminalamts kontaktiert werden – diese Meldung ersetzt jedoch keine formelle Anzeige.