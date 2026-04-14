Frau mit Kinderwagen führt Ermittler zu großem Drogenfund

Zwei Kilogramm Cannabis, 77 Pflanzen und Gaspistolen – eine Razzia in Wien-Floridsdorf fördert Erstaunliches zutage.

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien haben am Montag in Wien-Floridsdorf zwei Männer – einen 51-Jährigen und einen 57-Jährigen – wegen des Verdachts auf mehrere Suchtmitteldelikte vorläufig festgenommen.

Drogen und Waffen

Im Zuge einer gerichtlich genehmigten Hausdurchsuchung in der Wohnung des 51-jährigen Verdächtigen stellten die Beamten rund zwei Kilogramm Cannabiskraut, Drogenersatzstoffe sowie eine Gaspistole sicher. In einer angrenzenden Wohnung, die offenbar dem 57-jährigen serbischen Staatsbürger zuzurechnen ist, fanden die Ermittler 77 Cannabispflanzen, rund 320 Gramm Cannabiskraut sowie geringe Mengen Kokain und Ecstasy – auch dort wurde eine Gaspistole beschlagnahmt.

Frau im Visier

Ins Visier der Behörden geriet zunächst eine 38-jährige Frau, die mit einem Kleinkind im Kinderwagen unterwegs war und dem 51-jährigen österreichischen Staatsbürger als mutmaßlichem Verkäufer mehrere Stück Substitol (Drogenersatzmittel) abgekauft haben soll. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe wurde über die suchtmittelabhängige Frau und ihr Kleinkind in Kenntnis gesetzt.