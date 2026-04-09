Nach Cannabisfund: Polizei entdeckt 120 Kilo illegale Pyrotechnik

Ein Cannabisgeruch in einer Garage führte Ermittler auf eine Spur – an deren Ende ein illegales Arsenal in einer Wiener Wohnung wartete.

Beamte der Polizeiinspektion Gumpoldskirchen im Bezirk Mödling wurden vergangenen Dienstag zu einem Wohnhaus gerufen. Noch vor Ort fiel den Einsatzkräften ein intensiver Cannabisgeruch auf – in der Garage des Gebäudes stellten sie schließlich zwei Männer mit mehreren Gramm Drogen.

Wiener Wohnungsfund

Einer der beiden war ein 34-Jähriger, dessen Wiener Wohnung daraufhin einer Hausdurchsuchung unterzogen wurde. Dabei stießen Beamte der Landespolizeidirektion Wien gemeinsam mit dem Entminungsdienst auf rund 55 Kilogramm manipulierter, mit elektrischen Zündern präparierter Pyrotechnik sowie auf weitere 65 Kilogramm Sprengkörper der Klassen F3 und F4 – sämtlich verbotene Gegenstände.

Darüber hinaus wurden Schreckschusswaffen, Pfefferspray und Messer sichergestellt.

Für den Wohnungsinhaber galt zum Zeitpunkt des Fundes bereits ein behördliches Waffenverbot.