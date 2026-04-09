MMA-Bombe geplatzt: Serbien bekommt eigene UFC-Show

Die UFC kommt nach Serbien – und dahinter steckt mehr als ein spontaner Halt auf der Welttournee.

UFC-Chef Dana White hat es offiziell bestätigt: Die weltgrößte MMA (Mixed Martial Arts)-Organisation kommt nach Serbien. „Wir schließen weiterhin Vereinbarungen auf der ganzen Welt ab, wir werden mehr reisen. Neue Deals mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten – und wir gehen auch nach Serbien“, erklärte White.

Ein konkreter Termin steht zwar noch aus, doch in Insiderkreisen wird bereits seit Längerem über September oder Oktober als möglichen Zeitraum spekuliert. Die UFC hat bisher noch keine Events in Serbien veranstaltet – das geplante Event wäre somit eine Premiere für das Land.

Serbiens UFC-Stars

Dass die UFC ihre europäische Präsenz bislang überschaubar hielt, soll sich schon bald grundlegend ändern. Auf dem Balkan fand bisher nur ein einziges UFC-Event statt: 2016 in Zagreb. MMA zählt aktuell zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit – Wochenende für Wochenende verfolgen Millionen Fans die Kämpfe der Organisation.

Dass Serbien dabei eine besondere Rolle spielt, liegt auch an seinen eigenen Protagonisten im Oktagon: Aleksandar Rakic, Dusko Todorovic und Uros Medic haben sich längst in der Elite der UFC etabliert und stehen stellvertretend für das beachtliche Talent, das der serbische Kampfsport auf internationalem Niveau hervorgebracht hat.