Hai taucht direkt neben Touristenboot in Kroatien auf!

Was als entspannte Ausfahrt auf der Suche nach Delfinen geplant war, entwickelte sich für eine Gruppe von Urlaubern vor der istrischen Küste zu einem Erlebnis der besonderen Art. Nahe Pula tauchte am Wochenende unvermittelt eine mächtige Rückenflosse neben dem rund zehn Meter langen Boot „Orca“ auf – und ließ die Frage offen, was sich da in der Tiefe bewegte.

Rasch zeigte sich: Ein Meeresriese von etwa acht Metern Länge umkreiste das Gefährt in aller Ruhe. Für Kapitän Zvonko Halimić war es eine Begegnung ohne Vergleich. Im Gespräch mit dem kroatischen Portal „24sata“ sagte er: „Ich bin mein ganzes Leben auf See gewesen, in 65 Jahren ist mir aber noch nie etwas Vergleichbares passiert.“