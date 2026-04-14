Unwetter-Drama: Zwölfjährige stirbt unter Baum

Ein Sturm zieht über Italien hinweg – und hinterlässt Trauer. Im Süden des Landes endet ein Montag mit zwei Toten.

Schwere Unwetter haben Italien am Montag mit voller Wucht getroffen und zwei Menschenleben gefordert. Der italienische Zivilschutz hatte die Bevölkerung bereits im Vorfeld in Alarmbereitschaft versetzt und für insgesamt neun Regionen im Süden des Landes Unwetterwarnungen herausgegeben.

Betroffen waren neben Apulien auch Sizilien und Kalabrien. Die Behörden rechneten mit orkanartigen Winden sowie gefährlichen Sturmfluten entlang der südlichen Küstengebiete.

Zwei Todesopfer

In Apulien forderten die Unwetter zwei Todesopfer. Im Badeort Bisceglie nördlich von Bari wurde ein zwölfjähriges Mädchen von einem umstürzenden Baum erfasst und tödlich verletzt.

Zur selben Zeit kam in Tarent ein Arbeiter ums Leben, der während der Unwetter Wartungsarbeiten an einer Straßenlaterne durchführte.

Für Zentral- und Norditalien wurden ebenfalls Gewitter erwartet.