Millionen-Investment: Kroatien macht sich bereit für die Urlaubssaison

Kroatien startet stark ins Tourismusjahr 2026 – und bereitet sich mit Millionenverträgen auf den Ansturm des Sommers vor.

Mit mehr als 1,1 Millionen Ankünften und rund drei Millionen Übernachtungen in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 verzeichnet Kroatien einen bemerkenswert dynamischen Jahresauftakt im Tourismus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Zuwachs von neun Prozent bei den Ankünften und acht Prozent bei den Übernachtungen. Aus offiziellen Kreisen heißt es, dass die außergewöhnlich gute Entwicklung des Rekordjahres 2025 damit nahtlos ins laufende Jahr übergegangen sei.

Gleichzeitig mahnen Verantwortliche zur Zurückhaltung bei allzu optimistischen Prognosen – die anhaltende globale Unsicherheit und ein zunehmend verbreitetes Last-Minute-Buchungsverhalten, bei dem Reisende ihre Entscheidungen bis kurz vor der Abreise aufschieben, bleiben als Risikofaktoren bestehen.

Hochrangiges Koordinierungstreffen

Angesichts der bevorstehenden Hochsaison hat Kroatien seine Vorbereitungen merklich intensiviert. Im Mittelpunkt stehen dabei Sicherheit, interinstitutionelle Abstimmung und die Behauptung der eigenen Marktposition im internationalen Wettbewerb. Tourismusminister Tonci Glavina lud zu diesem Zweck am Freitag zu einem hochrangigen Koordinierungstreffen in Novalja auf der Insel Pag ein, an dem zentrale Akteure aus dem Tourismussektor, den Rettungs- und Einsatzdiensten sowie den Küstenregionen teilnahmen.

Zu den Anwesenden zählten unter anderem Gesundheitsministerin Irena Hrstic, der Direktor des Kroatischen Nationalen Tourismusverbandes Kristjan Stanicic, leitende Vertreter von Polizei und Feuerwehr sowie Repräsentanten der lokalen Bevölkerung. Im Rahmen des Treffens wurde hervorgehoben, dass Kroatien seine Wahrnehmung als sicheres, gut erreichbares und verlässliches Reiseziel auf dem Weltmarkt weiter festigt. Aktuelle Erhebungen belegen, dass das Land bei internationalen Reisenden zunehmend als stabile und attraktive Destination gilt.

Da die touristisch intensivsten Monate Juli und August noch bevorstehen, unterstrichen die Behörden die Notwendigkeit einer lückenlosen Vorbereitung und einer engen Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen. Das Treffen in Novalja diente der Abstimmung konkreter Maßnahmen mit dem Ziel, den erwarteten Besucheransturm reibungslos zu bewältigen und Kroatiens Ruf als eines der führenden Reiseziele Europas zu sichern.

Millionen-Investitionen

Bereits im Vorfeld des Treffens wurden Verträge im Gesamtwert von über einer Million Euro abgeschlossen, die während der Sommermonate den Einsatz zusätzlicher medizinischer Teams in sieben Küstenregionen ermöglichen sollen. Ein Teil der Mittel fließt zudem in den kroatischen Bergrettungsdienst sowie in die weitere Umsetzung des Projekts „Sicheres Reiseziel“, das in Kooperation mit dem Innenministerium realisiert wird.

„Mit diesen Investitionen stärken wir die Einsatzbereitschaft unserer Rettungsdienste im Hinblick auf die anspruchsvollste Zeit des Jahres. Sicherheit bleibt einer der wichtigsten Vorteile Kroatiens gegenüber anderen Reisezielen, und wir sind bestrebt, diesen Standard zu erhalten und weiter zu verbessern“, sagte Glavina.