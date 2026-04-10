Kroatien betroffen: EU ersetzt Reisepass-Stempel durch digitales System

Ein Stempel im Pass war jahrzehntelang Standard – damit ist in Kroatien ab sofort Schluss. Die EU zieht ihre Grenzkontrolle ins Digitale.

Kroatien hat mit dem heutigen Tag die Stempelung von Reisedokumenten für Drittstaatsangehörige abgeschafft. Alle Ein- und Ausreisedaten werden künftig elektronisch im sogenannten EES-System (EU-Grenzkontrollsystem) erfasst, wie das kroatische Innenministerium mitteilte.

Das Entry/Exit System gilt als eines der zentralen Informationssysteme der EU im Bereich Grenzmanagement. Es soll die Kontrolle an den Außengrenzen des Schengen-Raums für Personen aus Drittstaaten, die sich für einen Kurzaufenthalt einreisen, grundlegend modernisieren. Ab 10. April wird das System in sämtlichen Mitgliedstaaten vollumfänglich in Betrieb sein.

Automatisierte Erfassung

Konkret erfasst das System automatisch Datum und Ort der Ein- sowie Ausreise, die jeweils zulässige Aufenthaltsdauer und gegebenenfalls Einreiseverweigerungen. Bei der ersten Einreise werden zudem vier Fingerabdrücke und ein Gesichtsfoto als biometrische Daten erfasst. Diese Daten werden mindestens drei Jahre lang gespeichert, damit Strafverfolgungsbehörden und Europol darauf zugreifen können. Die Dauer des zulässigen Aufenthalts wird über einen integrierten automatisierten Rechner präzise berechnet – was eine lückenlosere Überwachung der Aufenthalte ermöglichen und die Sicherheit an den EU-Außengrenzen weiter stärken soll.

Die schrittweise Einführung des Systems hatte bereits am 12. Oktober 2025 begonnen.

Die Übergangsphase sollte den Mitgliedstaaten die nötige Zeit geben, technische Systeme und Abläufe anzupassen sowie Grenzbeamte entsprechend zu schulen.