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Brandtod

81-Jähriger nach Brand in Krankenbett verstorben

81-Jähriger nach Brand in Krankenbett verstorben
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Eine Zigarette, ein Bett, ein fataler Moment – in Niederösterreich endet ein Freitagabend mit einem Todesfall.

In Nappersdorf-Kammersdorf, Bezirk Hollabrunn, ist ein 81-jähriger Mann an den Folgen eines Wohnungsbrandes gestorben, der sich am Freitagabend ereignete. Der bettlägerige Pensionist dürfte das Feuer nach derzeitigem Ermittlungsstand selbst durch Zigarettenglut ausgelöst haben. Seine Ehefrau konnte die Flammen noch mit einem Kübel Wasser unter Kontrolle bringen, doch der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins AKH Wien gebracht, wo er schließlich verstarb.

Brandursache geklärt

Der Transport in die Wiener Klinik erfolgte per Notarzthubschrauber „Christophorus 2″. Die Ursache des Brandes wurde gemeinsam vom Landeskriminalamt Niederösterreich und dem Bundeskriminalamt untersucht.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung mitteilte, dürfte unachtsam abgestreifte Zigarettenglut einen Glimmbrand im Bettzeug des Mannes ausgelöst haben.

KO KOSMO-Redaktion
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