Mehrere Öffi-Linien in Wien von Bauarbeiten betroffen

Zwischen Marathon und Musikspektakel: Wien-Margareten wird zur Baustelle – und das mitten im Frühjahrstrubel.

Im Wiener Straßenbahnnetz stehen erneut Instandhaltungsarbeiten an. Im Bereich Margaretengürtel/Matzleinsdorfer Platz muss ein Tunnelträger der Unterpflasterstraßenbahn (USTRAB, unterirdische Straßenbahn) grundlegend erneuert werden. Die Bauarbeiten im Tunnel sind für den Zeitraum von 20. April bis 1. Mai vorgesehen – sie beginnen nach dem Vienna City Marathon und sollen noch vor dem Eurovision Song Contest beendet sein, wie die Wiener Linien am Montag bekanntgaben.

Linienänderungen im Detail

Da die Eingriffe unmittelbar im Gleisbereich erfolgen, sind in diesen Tagen bei mehreren Linien Änderungen im Betrieb zu erwarten. Von Montag, 20. April Betriebsbeginn bis Freitag, 1. Mai Betriebsbeginn gilt folgendes: Die Linie 1 pendelt nur noch zwischen Wien-Prater Hauptallee und Wien-Oper/Karlsplatz. Die Linie 18 ist zwischen Wien-Schlachthausgasse und Wien-Hauptbahnhof unterwegs und wird von dort weiter zum Wien-Quellenplatz umgeleitet.

Die Linie 62 übernimmt Teile der Strecke der Linie 1 und bedient die Verbindung zwischen Wien-Lainz, Matzleinsdorfer Platz und Wien-Stefan-Fadinger-Platz. Die Badner Bahn verkehrt in diesem Zeitraum von Baden bis Wien-Aßmayergasse und nimmt dabei den Weg über Wien-Schedifkaplatz und Wien-Meidling Bahnhof.

Als Ausweichmöglichkeiten stehen den Fahrgästen die Linien U1, U4, U6, 6, 13A und 59A sowie die S-Bahn auf dem Abschnitt zwischen Matzleinsdorfer Platz und Wien-Hauptbahnhof zur Verfügung. Die Wiener Linien empfehlen, für die betroffenen Strecken mehr Zeit einzuplanen.

Einschränkungen im Autoverkehr

Auch im Autoverkehr sind Einschränkungen zu beachten. Bis zum Abschluss der Baumaßnahmen ist das Rechtsabbiegen von der Triester Straße sowie von der Gudrunstraße auf den Margaretengürtel nicht gestattet. Der Durchgangsverkehr auf dem Margaretengürtel selbst bleibt davon unberührt.

Für Fußgänger und Radfahrer sind hingegen keine Beeinträchtigungen geplant.