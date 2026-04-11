Kurios: ESC-Fahnen brauchen jetzt Brandschutz-Zertifikat

Nach der Brandkatastrophe in der Schweiz gelten beim ESC 2026 in Wien Regeln, die es so noch nie gab.

In der Nacht auf den 1. Jänner 2026 verwandelte sich die Bar «Le Constellation» im Schweizer Skiort Crans-Montana in eine Todesfalle: Ein Feuer, das sich durch entzündeten Deckenschaumstoff mit rasender Geschwindigkeit ausbreitete, kostete 41 Menschen das Leben, über 100 weitere wurden verletzt. Das Unglück hat seither eine europaweite Debatte über Brandschutzstandards bei Großveranstaltungen ausgelöst.

Neue Einlassregeln

Wer beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien eine Fahne seines Heimatlandes in die Höhe halten möchte, muss dafür künftig einen amtlichen Nachweis mitbringen. Der Veranstalter schreibt ESC-Besuchern vor, beim Einlass ein gültiges Brandschutz-Zertifikat für mitgebrachte Fahnen und Fähnchen vorzulegen – eine Maßnahme, die unmittelbar auf die Tragödie von Crans-Montana zurückgeht.

Wie der ORF auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, sind in der Wiener Stadthalle ausschließlich Flaggen zugelassen, die entweder der österreichischen Norm ÖNORM B 3822:2010-06-15 oder der europäischen Norm DIN EN 13501-1 entsprechen. Wer diesen Nachweis nicht vorlegen kann, muss sein Accessoire vor dem Eingang zurücklassen.

Dass der ESC in diesem Jahr überhaupt in Wien stattfindet, verdankt die österreichische Hauptstadt dem Countertenor JJ, der den Wettbewerb im Vorjahr in Basel für Österreich entschieden hatte. Die rund 90.000 Tickets für Halbfinals, Finale und Voraufführungen waren seit Jänner nahezu vollständig vergriffen.

Mögliche Regeländerung

Abseits der neuen Publikumspflichten könnte dem Wettbewerb auch eine grundsätzlichere Regeländerung bevorstehen. Laut dem Portal eurovisionfun.com soll die finnische Delegation beantragt haben, ein Live-Instrument auf der Bühne einsetzen zu dürfen. Im Mittelpunkt steht dabei Star-Geigerin Linda Lampenius (56), die gemeinsam mit Pete Parkkonen (36) zu den Topfavoriten zählt.

Gegenüber der schwedischen Zeitung Aftonbladet deutete sie bereits an, dass beim ESC 2026 mehr möglich sein könnte als bislang üblich. Anders als in den vergangenen Jahren findet sich in den bisher veröffentlichten Kurzregeln für Wien kein ausdrückliches Verbot von Live-Instrumenten mehr.