Victor Orbán: 16 Jahre Macht, ein Land am Boden – Ungarn vor der Wende

16 Jahre Macht, ein Land im wirtschaftlichen Abstieg – und eine EU, die dabei keine rühmliche Rolle spielte.

Viktor Orbán regiert Ungarn seit 2010 – und will auch nach der bevorstehenden Parlamentswahl an der Macht bleiben. Doch diesmal könnte es für ihn eng werden. Was hält ihn so lange an der Spitze, und welche Rolle spielt dabei die Europäische Union?

Orbáns Regierungsmodell basiert auf einer Kombination aus staatlichem Wirtschaftsdirigismus, gezielter Industriepolitik und weitverbreiteter Korruption. Die Folgen sind eine anhaltend hohe Inflation und eine gefährliche energiepolitische Abhängigkeit von Russland. Bei Korruptionsindizes belegt Ungarn regelmäßig Spitzenwerte – die Korruption wird auf etwa das Zehnfache des Niveaus der Nachbarländer geschätzt.

Die Inflationsrate erreichte 2023 mit 17 Prozent einen europäischen Rekordwert; inzwischen ist sie durch staatliche Preisregulierungsmaßnahmen wieder in den einstelligen Bereich zurückgekehrt. Kein anderes Land in der EU hat einen vergleichbaren Niedergang erlebt. Beim Beitritt zur Europäischen Union galt Ungarn als Musterbeispiel unter den postkommunistischen Volkswirtschaften – keinem anderen Neumitglied aus Osteuropa wurden 2004 so gute Zukunftsaussichten bescheinigt.

Abstiegsspirale Ungarn

Nach 16 Jahren unter Orbán rangiert das Land heute am unteren Ende der europäischen Wohlstandsstatistiken. Orbán hat sein Land systematisch in Richtung einer sogenannten illiberalen Demokratie umgebaut – und das schließt das Wahlsystem ausdrücklich ein. Berichten zufolge setzt die ungarische Regierung ausländische Unternehmen unter Druck, um Unternehmensanteile zugunsten regierungsnaher Gefolgsleute zu erpressen.

„Mit zunehmender Dauer des autoritären Regierens entsteht eine Abstiegsspirale“, resümiert das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die Lage in Ungarn. In einer aktuellen Studie kommt das IW zu dem Schluss, dass Orbán mit seinem populistisch-autoritären Regierungsstil sein Land heruntergewirtschaftet hat – während die osteuropäischen Nachbarstaaten wirtschaftlich an Ungarn vorbeizogen, darunter selbst das lange als Problemfall geltende Rumänien.

Die jährlichen Rechtsstaatsberichte der EU lesen sich über die gesamte Orbán-Ära wie ein fortlaufendes Sündenregister. Öffentliche Ausschreibungen werden so konstruiert, dass Freunde und Familienangehörige des Regierungschefs die Aufträge nahezu zwangsläufig erhalten. EU-Fördermittel werden bevorzugt in das Umfeld Orbáns gelenkt, die Justiz steht unter politischem Druck, und kritische Journalisten werden zum Schweigen gebracht.

Oppositionspolitiker kommen in staatsnahen Medien immer seltener zu Wort, während Vertreter von Orbáns Regierungspartei Fidesz deutlich häufiger auftreten. Die EU wirft Ungarn Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vor, allen voran im Bereich der Korruption.

Europas Mitverantwortung

Dass Orbán sich so lange an der Macht halten und bei Wahlen wiederholt Mehrheiten auf sich vereinen konnte, dafür trägt auch die Europäische Union eine erhebliche Mitverantwortung. Die Europäische Kommission überwies noch Milliardensummen nach Budapest, als die Veruntreuung von EU-Geldern durch die Antibetrugsbehörde OLAF längst dokumentiert war. Bis zu sechs Milliarden Euro flossen zeitweise pro Jahr nach Ungarn und machten einen beträchtlichen Teil des ungarischen Staatshaushalts aus – Geld, das dem Regierungschef ermöglichte, Wahlgeschenke zu verteilen.

Auch die christdemokratische EVP, die größte Fraktion im Europaparlament unter Führung des CSU-Politikers Manfred Weber, trug aktiv zum Aufstieg Orbáns bei. „Die EVP hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dass Viktor Orbán das erste autoritäre System in einem EU-Mitgliedsland aufbauen konnte“, analysierte der Europarechtler Daniel Kelemen bereits 2020. „Wenn sie ihn aus der EVP ausgeschlossen hätten“, zeigte sich Kelemen überzeugt, „wäre das anders gelaufen.“

Lange wurde Orbán in der EU grundlegend falsch eingeschätzt. Die europäischen Partner gingen davon aus, er strebe einen Austritt Ungarns aus der Union an – und wollten dies mit allen Mitteln verhindern. Dabei hatte der ungarische Regierungschef zu keinem Zeitpunkt ernsthaft die Absicht, das Luxusschiff zu verlassen – für ihn war die EU ein Bankautomat, aus dem sich bequem Geld ziehen ließ, ohne die Regeln der Bank einzuhalten.

Die Wende kam erst 2021. Eine ungewöhnliche Koalition zweier Europaabgeordneter – Daniel Freund von den Grünen und Moritz Körner von der FDP – kämpfte für einen neuen Rechtsstaatsmechanismus, der es der EU ermöglichen sollte, Zahlungen an Mitgliedstaaten einzustellen, die Korruption begünstigen. Die Anwendung wurde jedoch zunächst blockiert – von Angela Merkel, die als Bundeskanzlerin und EU-Ratspräsidentin dafür sorgte, dass die strengen Bestimmungen vorerst nicht in Kraft traten, als Gegenleistung dafür, dass Orbán auf ein Veto gegen den Corona-Hilfsfonds verzichtete.

Ein Jahr später, 2022, entschloss sich die EU-Kommission, den Rechtsstaatsmechanismus erstmals anzuwenden. Seitdem sind Zahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe aus den europäischen Fördertöpfen eingefroren – teils mit der Möglichkeit einer späteren Auszahlung, teils als endgültige Kürzung. Im Dezember 2023 gab die Kommission allerdings eingefrorene Fördermittel in Höhe von 10,2 Milliarden Euro für Ungarn frei, obwohl die Kritik an Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien fortbestand. Insgesamt sind derzeit laut EU-Kommission rund 19 Milliarden Euro EU-Gelder für Ungarn blockiert, darunter weitere Fördermittel und Corona-Hilfen.

„Orbanomics“ nennt das Institut der deutschen Wirtschaft das wirtschaftspolitische Modell des Regierungschefs, der sich nun erneut zur Wahl stellt. Orbáns Herausforderer Péter Magyar liegt mit seiner konservativen Partei Tisza derzeit vorne.

Der auch im Orbán-treuen Milieu wahrgenommene wirtschaftliche Abstieg könnte nun dazu führen, dass die Wählerinnen und Wähler „dem Modell der Orbanomics ein Ende setzen“.