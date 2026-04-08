Peinlich: Vance ruft Trump an – landet in der Mailbox

Trump, Vance und eine Panne mit Ansage: Der US-Auftritt beim Fidesz-Wahlkampf sorgte für Lacher – und eine klare Botschaft.

Im Vorfeld der ungarischen Parlamentswahlen am 12. April hat sich Donald Trump öffentlich hinter Viktor Orbán gestellt. Der frühere US-Präsident schaltete sich telefonisch in eine Kundgebung der Regierungspartei Fidesz in Budapest ein und richtete sich direkt an die Anhänger der Partei. Die Veranstaltung fand am 7. April im MTK Sportpark in der ungarischen Hauptstadt statt. Er lobte Orbán in ungewohnt persönlichen Worten und erklärte, er liebe Ungarn. „Ihr habt einen Mann, der euer Land stark macht“, sagte Trump.

Vance vermittelt Verbindung

Möglich gemacht hatte die Zuschaltung US-Vizepräsident J.D. Vance, der persönlich an der Kundgebung teilnahm und Trump über Lautsprecher anrief. Der erste Versuch verlief allerdings wenig staatsmännisch: Statt Trump meldete sich eine automatische Ansage, die mitteilte, dass die Mailbox nicht eingerichtet sei – was im Publikum für Heiterkeit sorgte.

Beim zweiten Anlauf klappte die Verbindung prompt, und Trump wandte sich an die versammelten Fidesz-Anhänger.